Rosenborg vs Manchester United: previa, predicciones y alineaciones

El Manchester United continúa con su preparación para una temporada cargada de ilusión. Luego de un curso 25/26 en el que se subió al podio de la Premier League y logró clasificar nuevamente a la UEFA Champions League, el equipo de Michael Carrick va en busca de títulos.

Tras caer ante el Wrexham en Helsinki, este viernes 24 de julio tendrá su segundo ensayo ante el Rosenborg noruego, en un encuentro que le permitirá al DT seguir buscando la puesta a punto de cara a la competencia oficial.

A continuación, toda la información para seguir de cerca este duelo preparatorio.

Pronóstico SI

Se trata de un encuentro amistoso entre un equipo que viene en ritmo, con rodaje y competencia de su liga local, ante un Manchester United que recién comienza a a preparar la temporada, con jugadores que vienen de vacaciones e inactividad.

Si bien la jerarquía de ambos planteles es dispar, no se debe subestimar el hecho de que los noruegos 'están activos'. Todo hace indicar un empate.

Prónostico: Rosenborg 2-2 Manchester United

¿A qué hora se juega el Rosenborg vs Manchester United?

Ciudad : Trondheim, Noruega

: Trondheim, Noruega Estadio : Lerkendal Stadion

: Lerkendal Stadion Fecha : viernes 24 de julio

: viernes 24 de julio Hora: 12:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre el Rosenborg y el Manchester United

Ambos equipos no se enfrentaron en encuentros oficiales, pero registran partidos amistosos en la década del '70 y '90. En julio de 2024 se vieron las caras por última vez con el Rosenborg imponiéndose por 1 a 0 con tanto de Noah Holm.

FBL-FRIENDLY-ROSENBORG-MAN UTD | OLE MARTIN WOLD/GettyImages

Últimos 5 partidos

Rosenborg Manchester United Start 0-3 Rosenborg 18/07/26 Manchester United 0-1 Wrexham 18/07/26 Rosenborg 3-0 Kristiansund 12/07/26 Brighton 0-3 Manchester United 24/05/26 Rosenborg 2-1 Molde 05/07/26 Manchester United 3-2 Forest 17/05/26 Rosenborg 2-2 Bodo Glimt 29/05/26 Sunderland 0-0 Manchester United 09/05/26 KFUM Oslo 2-0 Rosenborg 25/05/26 Manchester United 3-2 Liverpool 03/05/26

¿Cómo ver el Rosenborg vs Manchester United por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS Sports Network, fuboTV México Sin transmisión España Sin transmisión

Últimas noticias del Rosenborg

El equipo más laureado de Noruega no tuvo un buen 2025/2026, acabando en la 11° posición en una liga de 16 equipos. Tampoco arrancó con el pie derecho en esta temporada, pero dos últimos triunfos lo hicieron escalar a la décima posición.

El islandés Freyr Alexandersson es el entrenador de este equipo cuyo jugador más valioso es el argelino Amin Chiakha.

Sandefjord v Rosenborg - Eliteserien Norway | Trond Tandberg/GettyImages

Posible alineación del Rosenborg (4-1-4-1): Wahlstedt; Svensson, M. Ceide, Nemcik, Pereira; Selnaes; Duris, Bomholt, Fossum, Ceide; Chiakha.

Últimas noticias del Manchester United

Michael Carrick aprovechará este amistoso para seguir repartiendo minutos y sacar conclusiones antes del inicio de la temporada. Tras utilizar dos equipos completamente distintos ante Wrexham, se espera que varios jóvenes vuelvan a tener protagonismo. Benjamin Šeško y Karl Darlow continúan recuperándose y no estarán disponibles, aunque el club confía en que ambos lleguen en condiciones al comienzo de la Premier.

En el mercado de pases, el United reforzó el mediocampo con las incorporaciones de Andrey Santos y Youri Tielemans. A su vez, Casemiro y Jadon Sancho dejaron el club como agentes libres, mientras que el Napoli hizo efectiva la compra de Rasmus Højlund por 44 millones de euros tras su cesión de la pasada temporada.

Manchester United v AFC Wrexham - Pre-Season Friendly | Ash Donelon/GettyImages

Posible alineación del Manchester United (4-2-3-1): Mee; Yoro, Maguire, Heaven, Shaw; Gore, Santos; Mbeumo, Fletcher, Dorgu; Wheatley

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