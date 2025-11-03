Saliba habló de su posible arribo al Real Madrid: "Es tentador que te busquen..."

William Saliba no se esconde. El defensor del Arsenal ha hablado abiertamente sobre los rumores que lo vinculan con el Real Madrid, y sus palabras han encendido todas las alarmas en Inglaterra.

En recientes declaraciones, el marcador central expresó: "Es muy tentador que te busque". El jugador admite que el interés del Real Madrid lo atrae, aunque prioriza ganar títulos en Londres.

“Por supuesto que es muy tentador cuando un club así se interesa por ti, pero antes de pensar en cualquier otra cosa, quería ganar títulos con el Arsenal”, declaró a Telefoot.

Burnley v Arsenal - Premier League | George Wood/GettyImages

El francés, de 24 años, está siendo pieza clave en la sólida defensa del equipo de Mikel Arteta, que es líder destacado en la Premier y mantiene el pleno de victorias en la Liga de Campeones, y ha contribuido a que los 'Gunners' solo reciban tres goles en diez partidos de liga y cero en los tres duelos de competición europea.

Saliba se ha convertido en uno de los pilares del equipo de Mikel Arteta, gracias a su gran lectura del juego y poderío físico, situación por la cual lo han situado entre los mejores centrales del mundo. El Arsenal, consciente de su valor, blindó su contrato hasta 2030, evitando tentaciones externas.

Desde el Santiago Bernabéu, la figura de Saliba no pasa desapercibida. El club blanco lleva meses siguiendo sus pasos y ve en él el relevo natural para Antonio Rüdiger o David Alaba, dos que muy probablemente no sigan en Valdebebas después del Mundial 2026.

El francés llegó al Arsenal en 2019 procedente del Saint-Étienne, ha vivido una progresión meteórica. Tras cesiones en Niza y Marsella, regresó al norte de Londres para quedarse y jugarlo todo. En total, disputó hasta el momento 146 partidos, con siete goles y tres asistencias, con grandes rendimientos individuales.

