Senegal vs Irak: previa, predicciones y alineaciones

Senegal e Irak se miden este viernes en el BMO Field de Toronto por la última jornada del Grupo I de la Copa del Mundo 2026. Aunque ambos seleccionados llegan sin puntos tras dos derrotas, el partido todavía conserva algo de valor competitivo. Una victoria mantendría vivas sus escasas opciones matemáticas de avanzar como uno de los mejores terceros del torneo, mientras que un empate o una derrota significará el adiós definitivo.

La campaña de Senegal ha sido una de las grandes decepciones de la fase de grupos. Los Leones de Teranga llegaron al torneo con aspiraciones de pelear por los puestos de clasificación y mostraron momentos interesantes en ataque, pero terminaron cayendo 3-1 ante Francia y 3-2 frente a Noruega. A pesar de contar con futbolistas de jerarquía internacional como Sadio Mané, Ismaïla Sarr o Nicolas Jackson, los africanos siempre corrieron desde atrás y llegan a la última fecha obligados a ganar por muchos goles para sostener la ilusión.

La situación de Irak es todavía más complicada. En su regreso a una Copa del Mundo después de cuatro décadas, los Leones de Mesopotamia han sufrido la enorme diferencia de nivel que los separa de las selecciones de elite. Las derrotas por 4-1 ante Noruega y 3-0 frente a Francia dejaron al equipo con una diferencia de gol de -6, una cifra que lo mantiene virtualmente eliminado incluso en caso de conseguir una victoria.

A continuación, toda la información sobre este partido que puede marcar la despedida de ambos equipos del Mundial.

Pronóstico SI Fútbol

Senegal ha quedado por debajo de las expectativas en este Mundial, pero las derrotas llegaron frente a los dos equipos más fuertes del grupo y, aun así, mostró su potencial, sobre todo en ataque. Tiene la obligación de asumir el protagonismo desde el primer minuto para intentar mantener vivas sus remotas opciones de clasificación.

Irak ha mostrado entrega y entusiasmo en su regreso al certamen, pero la diferencia con el resto de los integrantes del grupo es indisimulable. Perdido por perdido, buscarán irse de la Copa con una alegría y eso podría favorecer a los africanos.

Pronóstico: Senegal 3-1 Irak.

¿A qué hora se juega el Senegal vs Irak?

Ciudad : Toronto, Canadá

: Toronto, Canadá Estadio : BMO Field

: BMO Field Fecha : viernes 26 de junio

: viernes 26 de junio Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Panama v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Megan Briggs/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Senega vs Irak

Será el primer duelo directo entre ambas selecciones

Últimos 5 partidos

Senegal Irak Senegal 2-3 Noruega 21/06/26 Irak 0-3 Francia 21/06/26 Francia 3-1 Senegal 16/06/26 Irak 1-4 Noruega 16/06/26 Senegal 0-0 Arabia Saudita 09/06/26 Irak 0-2 Venezuela 09/06/26 Estados Unidos 3-2 Senegal 31/05/26 España 1-1 Irak 04/06/26 Senegal 3-1 Gambia 31/03/26 Andorra 0-1 Irak 29/05/26

¿Cómo ver el Senegal vs Irak por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial 2, Movistar+

Últimas noticias de Senegal

El equipo necesita vencer a Irak por una diferencia amplia para mejorar su diferencia de gol después de las derrotas ante Francia y Noruega. El principal desafío para el cuerpo técnico pasa por corregir las transiciones defensivas, uno de los grandes problemas que tuvo en ambas caídas.

En cuanto al equipo, no se reportan nuevas lesiones ni sanciones, por lo que Senegal tendrá a disposición a sus principales figuras. Ismaïla Sarr viene de marcar dos goles y parece difícil que salga del once, mientras que Sadio Mané y Nicolas Jackson completan un ataque de enorme jerarquía.

Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Posible alineación de Senegal (4-3-3): Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mané.

Últimas noticias de Irak

La figura del equipo, el goleador Aymen Hussein, fue reemplazado ante Francia y difícilmente vaya ser de la partida. Graham Arnold apunta a una estructura más conservadora, con un 4-5-1 compacto para intentar cerrar espacios y limitar el juego por bandas de Senegal. Zidane Iqbal y Amir Al-Ammari deberán darle mayor fluidez a un mediocampo que sufrió mucho ante rivales de mayor jerarquía.

FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQ | JEWEL SAMAD/GettyImages

Posible alineación de Irak (4-4-2): Basil; Ali, Tahsen, Hashem, Doski; Al Ammari, Qasem, Ismail, Iqbal, Bayesh; Al-Hamadi.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026