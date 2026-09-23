Turquía vs Francia: previa, predicciones y alineaciones

La Nations League 2026/27 tiene un estreno de lujo en el Grupo 1 de la Liga A. Este viernes 25 de septiembre, Turquía recibe a Francia en el Estadio de Kocaeli en un encuentro que marcará el debut absoluto de Zinedine Zidane al mando del conjunto galo tras la salida de Didier Deschamps.

Les Blues arrancan esta nueva era con una generación de jugadores que estaba llamada a hacer historia, pero que se despidió del Mundial 2026 antes de lo esperado, cayendo en semifinales ante España. Zidane presentó su primera convocatoria confirmando a Kylian Mbappé como capitán, con algunos cambios de estilo respecto a su predecesor, como el fin del tradicional desfile de llegadas a la concentración.

Turquía, por su parte, llega con la espina clavada de no haber podido superar la fase de grupos del último Mundial, pese a cerrar su participación con una remontada 3-2 ante Estados Unidos que dejó buenas sensaciones. El equipo de Vincenzo Montella ahora busca dar el golpe ante uno de los candidatos del continente, apoyado en un ataque que sabe generar peligro, aunque también en una defensa que ha mostrado fisuras en los últimos partidos.

A continuación, toda la información sobre este duelo de la Nations League.

Pronóstico SI Fútbol

Francia tiene una diferencia de jerarquía individual notable, aunque llega con la incertidumbre del estado físico de Mbappé y el desafío extra de un debut con nuevo entrenador. Turquía, con Arda Güler como principal amenaza ofensiva, puede complicar el partido de local, pero el favoritismo sigue del lado galo.

Pronóstico: Turquía 0-2 Francia

¿A qué hora se juega Turquía vs Francia?

Ciudad: İzmit, Turquía

Estadio: Estadio de Kocaeli

Fecha: viernes 25 de septiembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Turquía y Francia

Partidos jugados: 6

6 Turquía: 1

1 Empates: 1

1 Francia: 4

Último partido entre ambos: 14/10/2019 - Francia 1-1 Turquía - Eliminatorias Euro 2020

France v Turkey -EURO Qualifier | Soccrates Images/GettyImages

Últimos 5 partidos

Turquía Francia Turquía 3-2 Estados Unidos 25/06/26 Francia 4-6 Inglaterra 18/07/26 Turquía 0-1 Paraguay 20/06/26 Francia 0-2 España 14/07/26 Turquía 0-2 Australia 14/06/26 Francia 2-0 Marruecos 09/07/26 Venezuela 1- 2 Turquía 06/06/26 Francia 1-0 Paraguay 04/07/26 Turquía 4-0 Macedonia del Norte 01/06/26 Francia 3-0 Suecia 30/6/2026

¿Cómo ver el Turquía vs Francia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, ViX México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain

Últimas noticias de Turquía

Vincenzo Montella afronta este debut con una verdadera crisis de lesiones. El capitán Hakan Çalhanoğlu está afuera por una lesión en el aductor, mientras que Kenan Yıldız tampoco estará disponible por una molestia muscular. A esas bajas se suma la seria duda de Orkun Kökçü por un problema en el dedo del pie, además de golpes menores en Deniz Gül, Yunus Akgün y Muhammed Şengezer.

Sin Çalhanoğlu, Arda Güler deberá asumir una carga creativa mucho mayor, algo para lo que llega en gran nivel: acumula seis goles en sus últimos diez partidos entre club y selección.

FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USA | FREDERIC J. BROWN/GettyImages

Posible alineación de Turquía (4-2-3-1): Bayındır; Çelik, Demiral, Kabak, Kadıoğlu; Ayhan, Yüksek; Aktürkoğlu, Güler, Akgün; Yılmaz.

Últimas noticias de Francia

Kylian Mbappé no pudo entrenar el martes en Clairefontaine por un cuadro gripal, pero todo indica que podrá ser de la partida. El propio capitán tuvo que salir a desmentir rumores de conflicto con Ousmane Dembélé por la definición del Balón de Oro, asegurando que "no hay ninguna tensión" entre ambos.

En el resto de la lista, el técnico recuperó a Eduardo Camavinga tras un tiempo afuera, mientras que hubo dos bajas de último momento: Robin Risser fue reemplazado por Jean Butez, y Warren Zaïre-Emery dejó su lugar a Maghnès Akliouche.

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Leonardo Fernandez - FIFA/GettyImages

Posible alineación de Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, Truffert; Koné, Fofana, Olise; Dembélé, Mbappé, Barcola.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL EUROPEO