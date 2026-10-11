Viking vs Bayern Múnich: previa, predicciones y alineaciones
El regreso a la actividad en el fútbol europeo no da tregua. Durante el fin de semana, se retomaron los partidos de las ligas y, pocos días después, algunos clubes van a afrontar la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. Uno de ellos es el Bayern Múnich, que debutó con una goleada 5-0 al Bodo/Glimt y, por una curiosidad del calendario, volverá a enfrentarse a un equipo noruego. Esta vez será el Viking, que se estrenó en la competición con una derrota 3-1 ante el Stuttgart en Alemania.
Los dirigidos por Vincent Kompany viajarán al norte de Europa para disputar el encuentro y buscarán prolongar su inicio perfecto en Europa, ante un rival que necesita sumar sus primeros puntos y que contará con el respaldo de su afición en su primera presentación como local en el torneo.
Pronóstico SI Fútbol
En teoría, el Bayern tendría todo a su favor para quedarse con los tres puntos. El Viking, si bien demostró que puede hacerle frente a cualquiera, la tendrá complicada contra unos bávaros que atacan constantemente y tienen a Harry Kane en un momento espectacular. Eso sí, no será tan sencillo y la defensa alemana tendrá que cuidarse de unos delanteros noruegos que buscarán convertir.
Viking 0-3 Bayern Múnich
¿A qué hora se juega el Viking vs Bayern Múnich?
Ciudad: Stavanger, Noruega
Estadio: Viking Stadion
Fecha: martes 13 de octubre
Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP
Árbitro: TBD
Historial de enfrentamientos directos entre el Viking y el Bayern Múnich
- Viking: 0
- Empates: 0
- Bayern Múnich: 0
Último partido entre ambos: Será la primera vez que estos equipos se enfrenten
Últimos 5 partidos
Viking
Bayern Múnich
Brann 0-2 Viking 9/10/2026
Augsburg 2-2 Bayern Múnich 10/10/2026
Madla 0-3 Viking 1/10/2026
Bayern Múnich 7-0 Unión Berlín 18/9/2026
Viking 3-0 Lillestrom 20/9/2026
Elversberg 1-2 Bayern Múnich 13/9/2026
Viking 8-1 Kristiansund BK 13/9/2026
Bayern Múnich 5-0 Bodo Glimt 10/9/2026S
Stuttgart 3-1 Viking 9/9/2026
Schalke 04 0-0 Bayern Múnich 5/9/2026
¿Cómo ver el Viking vs Bayern Múnich por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Paramount+, ViX
México
FOX One
España
Movistar+
Últimas noticias del Viking
El Viking llega de una victoria en la Eliteserien. Los dirigidos por la dupla Morten Jensen y Bjarte Lunde Aarsheim derrotaron 2-0 al Brann como visitantes en el clásico del oeste de Noruega, pese a disputar alrededor de 50 minutos con diez futbolistas por la expulsión de Kristoffer Askildsen. Henrik Heggheim abrió el marcador a los diez minutos y Peter Christensen amplió la ventaja poco después. El resultado les permitió mantenerse en la cima de la clasificación, con los mismos puntos que el Bodo.
En la Champions es un poco más complicado. Los vikingos perdieron en el debut contra el Stuttgart, aunque fue un partido que tuvo el empate transitorio de Zlatko Tripic, a los 22 minutos. Sin embargo, Ermedin Demirovic anotó tres goles en un intervalo de 12 minutos durante el primer tiempo y sentenció el encuentro.
Últimas noticias del Bayern Múnich
El Bayern viene de protagonizar un empate 2-2 contra el Augsburgo que le impidió alcanzar el primer puesto de la Bundesliga. El partido tuvo dos errores de Manuel Neuer, quien recibió el gol a los 8 segundos de iniciado el encuentro, el tanto más rápido registrado en la competición alemana. Aunque Ismael Saibari consiguió igualar a los 55 minutos, Rodrigo Ribeiro volvió a adelantar al Augsburgo a los 64 después de un rechace del guardameta. Nathaniel Brown estableció el empate definitivo a los 80.
La situación contrasta con el debut en la Champions a mediados de septiembre. En Europa golearon 5-0 al Bodo/Glimt en Múnich. La totalidad de los goles llegaron en el segundo tiempo, cuando Jamal Musiala abrió el marcador y Harry Kane amplió la diferencia con un cabezazo. Alphonso Davies también convirtió y Michael Olise completó la goleada con doblete.
De cara al viaje a Noruega, Kompany tomó una decisión relacionada con el césped artificial del estadio del Viking. En lugar de realizar la última práctica en las instalaciones del club en Múnich, el Bayern va a entrenar en Noruega para familiarizarse con la superficie. "En 20 años de carrera, nunca jugué en césped artificial. Por eso es mejor entrenar allí una vez y saber qué botas necesitas llevar", explicó el DT. Además, dejó en evidencia que no piensa modificar las aspiraciones del equipo por las condiciones del terreno. "Ya sea en América o en Noruega, haga sol o no, no importa. Queremos ser el Bayern en todas partes", afirmó.
Posible alineación del Bayern Múnich contra el Viking (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Saibari, Díaz; Kane.
María Sofía Lucena es redactora de SI Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.