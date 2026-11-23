Chivas cierra el torneo regular como líderes de la Liga MX luego de vencer a Cruz Azul en la jornada final del torneo. Este resultado reafirma al Guadalajara como el gran favorito para coronarse en el mes de de diciembre.

Tras el triunfo, Gabriel Milito ofreció declaraciones mediante las cuales dio valor al liderato general, sin embargo, también afirmó que no es la meta deseada de Chivas, pues el club está obligado a coronarse sobre el cierre de año.

"ESTOY CONTENTO, PERO NO HEMOS CONSEGUIDO LO QUE QUEREMOS" 🐐



Gabriel Milito, DT de las Chivas del Guadalajara, habla sobre la importancia del liderato de la Liga MX y aclara que "empieza un nuevo campeonato" 🧐



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Importante porque era cerrar el campeonato, la victoria nos daba el liderato, lo valoro por el esfuerzo de los jugadores. Aunque no nos da lo que realmente queremos, ahora los ocho clasificados tenemos las mismas opciones, contento, pero nos hemos conseguido lo que tanto anhelamos, nos queda un largo camino. Gabriel Milito

Luego de varios intentos, Gabriel por fin fue capaz de conseguir un triunfo ante Cruz Azul, una situación que le ofreció tranquilidad al técnico.

Llevamos más tiempo juntos, de trabajo, si bien hoy fue la primera victoria ante Cruz Azul, tienen jugadores muy buenos, varían, tienen muy buen plantel, pero hubo partidos bastante parejos. Gabriel Milito

Milito externó su deseo de que Chivas encuentre la plenitud de su futbol en la etapa clave del torneo.

FBL-MEX-GUADALAJARA-CRUZAZUL | ULISES RUIZ/GettyImages

Recuerdo el enfrentamiento de liguilla, el partido de Puebla de liga, empatamos el partido y nos marcan un gol sobre el final del juego, han sido partidos muy disputados, con vocación ofensiva y la última serie ya sin seis jugadores por selección, siempre fue muy parejo, hoy nos tocó de la misma manera, con un gol de diferencia. Esperamos que los que vine que son decisivos, estemos en nuestro mejor nivel. Gabriel Milito

Para cerrar, Gabriel afirmó que la condición de líder no implica que la liguilla será sencilla. De hecho, el técnico espera duelos muy parejos para poder llegar a la final del fútbol mexicano.

Tenemos muy claro que en la liga mexicana no existen los partidos sencillos, lo hemos visto en distintas liguillas. No queremos ningún tipo de sorpresas, tenemos que ser serios, hablé de la madurez del equipo, me gusta esa evolución que hemos tenido, cuando tenemos que sufrir lo hacemos. Si quieres trascender, hay que hacer goles, pero hay que encajar pocos, primero cuartos (de final), no quiero pensar más allá. Gabriel Milito