El Apertura 2026 de la Liga MX tiene al América, Chivas y Cruz Azul buscando el liderato de la tabla. Esto ha sucedido muy pocas veces en la historia y habla bien de varios aspectos. Primero, de los proyectos deportivos de los clubes. Segundo, de los tres entrenadores que los comandan.

Gabriel Milito, Guillermo Almada y Joel Huiqui han demostrado su talento a la hora de dirigir a su equipo, respectivamente. Sin embargo, está la pregunta que puede definir qué conjunto sale campeón: ¿qué entrenador es mejor?

3. Joel Huiqui

El DT de la Máquina, terminando la jornada contra Chivas, apenas podrá decir que dirigió un torneo completo. Cabe recordar que llegó a sustituir a Nicolás Larcamón y consiguió lo inesperado: el título.

Una de sus grandes fortalezas es el manejo de la plantilla. Según Statskicks la banca de Cruz Azul es la que mayor aportación en partidos ganados ha dado. Esto le trajo en algunos momentos críticas, pero con la Liguilla a la vuelta de la esquina, el plantel parece sano y completo, lo que demuestra que tenía razón.

El ex defensa central es el de menor recorrido de los tres DTs. | Azael Rodriguez/GettyImages

Ahora, una debilidad del club celeste está en la defensa y la portería. Es clave que rumbo a la fase final del torneo puedan mantener el cero en su arco, situación que solo ha sucedido dos veces en el Apertura 2026. La disyuntiva entre Kevin Mier y Andrés Gudiño no solo es polémica para sus aficionados, también puede definir el futuro inmediato de los celestes.

Sumando estos aspectos, Huiqui podría ser un gran entrenador, pero está la falta de experiencia que a pesar de ser campeón, aún le puede jugar en contra. Por lo tanto, Joel es el tercer mejor DT de este listado

2. Gabriel Milito

El argentino desde su llegada al Rebaño demostró que tenía claro el objetivo. Un fútbol vistoso y con puros mexicanos es difícil de conseguir en dicha plaza. Sin embargo, de la mano de Gabriel la afición rojiblanca está más ilusionada con el posible resultado de este Apertura.

La calidad defensiva de Chivas es de admirar. El promedio de menos de un solo gol por partido los tiene en una gran posición para buscar el liderato y el trofeo. Guadalajara puede meter un gol y terminar el partido con esa solidez en la parte baja del campo.

Milito llegó para el Apertura 2025 y le tuvieron paciencia, ahora tienen los resultados. | Azael Rodriguez/GettyImages

El problema viene del otro lado, pues ofensivamente hablando solo tiene más goles que León entre los ocho clasificados actualmente. Generan buen juego dentro del área, pero solo tienen un tanto en el torneo fuera de la misma. Por lo tanto, hay un punto de mejora de cara a la Liguilla.

Sin embargo, Milito se queda en la segunda posición por una simple razón que será explicada posteriormente.

1. Guillermo Almada

No puedes ir en contra de un entrenador que ya salió campeón en más de un país y lo ha logrado con plantillas que no tenían tanto presupuesto. Hace jugar bien a sus equipos y tiene un carácter fuerte que lo ha llevado hasta donde está.

Con este América tuvo la misma suerte. Una plantilla, que para el tamaño de la institución, podría decirse que es corta, los ha llevado a competir por el primer lugar. Sacó lo mejor piezas como Erick Sánchez y Brian Rodríguez. Puso a competir a Henry Martín y Miguel Borja para conseguir dos buenos delanteros y los números lo respaldan.

Almada ha levantado trofeos en Uruguay, Ecuador y México. | NurPhoto/GettyImages

Aquí, el problema podrían ser los resultados contra los otros dos candidatos. 2-0 cayó contra Chivas y 4-3 contra Cruz Azul. No son buenos antecedentes de cara a la Liguilla, pero con su experiencia, se ve complicado que se repitan.

Almada, al menos de cara a la Fiesta Grande del fútbol mexicano, es el mejor entrenador de estos tres. Empero, nada garantiza su lugar si los resultados no le acompañan y a sus rivales sí.