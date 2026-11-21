Carlos Espí no es el delantero con más reflectores en el mundo, o en el Real Madrid, pero es una pieza clave que puede destrabar los partidos en los momentos más álgidos. Este 21 de noviembre, el delantero español volvió a aparecer en los últimos minutos para ponerse la capa de héroe y darle una nueva victoria al conjunto blanco.

Espí entró al minuto 78, en lugar de Eduardo Camavinga. José Mourinho quemó la naves y arriesgó para obtener los tres puntos en el Santiago Bernábeu ante el Celta de Vigo. Solamente siete minutos después, el goleador de 21 años apareció para poner el 2-1 definitivo y ayudar a los merengues a conseguir tres puntos muy importantes.

En el 85, Bellingham arrastró el balón por izquierda y tocó retrasado para la llegada de Vinicius Junior. El brasileño controló y metió un servicio al área buscando al espigado delantero español. Espí remató de cabeza, pero el portero Ionut Radu atajó con instintos felinos, sin embargo, el delantero del Madrid no perdonó dos veces, cazó el rechace y mandó el balón al fondo.

Carlos Espí es el héroe del Madrid ante el Celta | Denis Doyle/GettyImages

Aunque Espí está lejos de ser un jugador titular para Mourinho, ha tenido un papel fundamental en la primera parte de la temporada. El joven español suma tres goles en ochos partidos de LaLiga, y sus tres goles ligueros le dieron tres victorias en los últimos minutos al Madrid.

Carlos Espí: tres goles, tres victorias para el Madrid

En la jornada 2, ante el Espanyol, Espí solamente disputó los 10 minutos finales y anotó el gol del 1-2 definitivo al 90.

En la jornada 6, ante el Elche, Espí apareció de nueva cuenta y anotó el gol del 2-3 a favor del Madrid al minuto 90+1.

Finalmente, este fin de semana, ante el Celta, Espí puso el 2-1, en duelo de la jornada 13, en el minuto 90+4.

¿El delantero español merece más minutos en el Real Madrid o sirve más como un bombero en los minutos finales?