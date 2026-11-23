Guillermo Almada da la cara y explica los motivos de la derrota del América ante Tigres
El América tuvo el peor cierre de torneo posible siendo derrotado por los ya eliminados Tigres. De esta forma, el cuadro de la capital del país dejó ir el liderato de Liga MX que tuvieron en sus manos durante casi todo el torneo regular.
Tras la derrota, el técnico Guillermo Almada ofreció declaraciones y afirmó que es el tiempo de enfocarse en la liguilla, donde espera que el equipo sea capaz de cumplir con sus obligaciones dentro del terreno de juego.
Le prestamos la misma atención a la situación y vuelvo a insistir lo que dije anteriormente, llega la liguilla y vamos a ver de lo que estamos hecho para la realidad. Si queremos estar en la definición del torneo, vamos a tener que jugar mejor que hoy.Guillermo Almada
Guillermo entiende que, sin importar el rival que se cruce en su camino, todos los cotejos de liguilla son de máxima exigencia.
Tratar de pasar la llave que va a ser complicado, difícil, cualquier rival que nos toque. Tenemos que tratar de seguir encontrando el juego ofensivo que no encontramos hoy, que sí habíamos tenido en los partidos anteriores, la seguridad que mostramos por varios lapsos del partido.Guillermo Almada
Para cerrar declaraciones, Almada tiró de optimismo y aseguró que el América será capaz de realizar una gran liguilla que les permita pelear el título de Liga MX.
Estamos convencidos que podemos hacer una gran liguilla. Más allá del rival que nos toque inmediatamente tenemos que tratar de mejorar la situación sobre todo a la ofensiva, recuperar algunos jugadores que seguramente nos van a dar otras posibilidades ofensivas y defensivas.Guillermo Almada
Vuelvo a insistir lo que dije anteriormente, yo les tengo muchísima confianza, lo veo bien al grupo a pesar de no hacer un gran partido sobre todo en la situación ofensiva hoy y estamos con confianza para lo que viene.Guillermo Almada
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.