El América tuvo el peor cierre de torneo posible siendo derrotado por los ya eliminados Tigres. De esta forma, el cuadro de la capital del país dejó ir el liderato de Liga MX que tuvieron en sus manos durante casi todo el torneo regular.

Tras la derrota, el técnico Guillermo Almada ofreció declaraciones y afirmó que es el tiempo de enfocarse en la liguilla, donde espera que el equipo sea capaz de cumplir con sus obligaciones dentro del terreno de juego.

¡LA LIGUILLA SERÁ LA PRUEBA DE FUEGO!😳🔥



Tras caer ante Tigres y sumar cinco partidos sin ganar, Almada confía en que el América demuestre de qué está hecho en la Fiesta Grande.



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Le prestamos la misma atención a la situación y vuelvo a insistir lo que dije anteriormente, llega la liguilla y vamos a ver de lo que estamos hecho para la realidad. Si queremos estar en la definición del torneo, vamos a tener que jugar mejor que hoy. Guillermo Almada

Guillermo entiende que, sin importar el rival que se cruce en su camino, todos los cotejos de liguilla son de máxima exigencia.

Tratar de pasar la llave que va a ser complicado, difícil, cualquier rival que nos toque. Tenemos que tratar de seguir encontrando el juego ofensivo que no encontramos hoy, que sí habíamos tenido en los partidos anteriores, la seguridad que mostramos por varios lapsos del partido. Guillermo Almada

Almada confía en su equipo pese a la derrota | Azael Rodriguez/GettyImages

Para cerrar declaraciones, Almada tiró de optimismo y aseguró que el América será capaz de realizar una gran liguilla que les permita pelear el título de Liga MX.

Estamos convencidos que podemos hacer una gran liguilla. Más allá del rival que nos toque inmediatamente tenemos que tratar de mejorar la situación sobre todo a la ofensiva, recuperar algunos jugadores que seguramente nos van a dar otras posibilidades ofensivas y defensivas. Guillermo Almada

Vuelvo a insistir lo que dije anteriormente, yo les tengo muchísima confianza, lo veo bien al grupo a pesar de no hacer un gran partido sobre todo en la situación ofensiva hoy y estamos con confianza para lo que viene. Guillermo Almada

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