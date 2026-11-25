¿Guillermo Almada realmente tiene el apoyo del vestidor en el América?
El Club América ha tenido varios altibajos en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. A pesar de que el equipo azulcrema terminó en el tercer lugar de la tabla general, sus últimas exhibiciones han dejado ver las debilidades de las Águilas, mismas que podrían ser muy costosas en la liguilla. El gran señalado por la baja en el rendimiento ha sido el técnico Guillermo Almada.
El conjunto de Coapa liga cinco partido consecutivos sin conocer la victoria en la Liga MX: con dos derrotas y tres empates. Asimismo, el América dejó escapar la posibilidad de terminar la fase regular como superlíder.
En cuartos de final, las Águilas se verán las caras ante Monterrey. En sus últimos cinco enfrentamientos, ambas escuadras suman dos victorias y un empate.
De cara a este trascendental duelo, Erick Sánchez habló sobre el estado anímico del equipo y si existen diferencias profundas con el técnico uruguayo.
El mediocampista defendió a Almada y afirmó que si bien es un estratega exigente, no considera que su relación con el grupo se haya desgastado.
Yo lo conozco. Es un técnico que exige mucho, pero no exige por exigir. Te exige porque sabe que tienes las cualidades e intenta sacar lo mejor de tiErick Sánchez
El historial de roces entre Guillermo Almada y sus futbolistas
Almada tiene un largo historial de confrontaciones con jugadores y directivos debido a su exigente estilo de entrenar.
Quizás el caso más conocido fue su disputa con los futbolistas del Pachuca antes de disputar el Mundial de Clubes 2025.
A finales de mayo de ese año, el estratega uruguayo renunció a su cargo tras chocar con sus jugadores por su planeación de cara a la competencia internacional. Almada buscaba tener una preparación muy intensa previo al inicio del certamen.
Los jugadores y la directiva del Pachuca estuvieron en desacuerdo con la propuesta del uruguayo y este decidió hacerse a un costado.
El estilo de trabajo de Guillermo Almada, marcado por una alta exigencia en cuestión física, mucho trabajo de cancha y disciplina más que estricta, ha generado desgaste en algunos de los vestuarios que ha dirigido.
Durante su aventura al frente del Real Oviedo, Almada también dejó malas sensaciones en el vestidor. Federico Viñas, exjugador de este club, afirmó a finales de mayo de este año que no le sorpendió el despido de Almada.
Yo creo que no, no me sorprendió porque, bueno, yo creo que el día a día con Guillermo y el grupo no era el mejorFederico Viñas
Almada está en el centro de la polémica. ¿Logrará darle la vuelta a la situación actual del América o vivirá su primer gran fracaso con las Águilas?
Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.