El Club América ha tenido varios altibajos en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. A pesar de que el equipo azulcrema terminó en el tercer lugar de la tabla general, sus últimas exhibiciones han dejado ver las debilidades de las Águilas, mismas que podrían ser muy costosas en la liguilla. El gran señalado por la baja en el rendimiento ha sido el técnico Guillermo Almada.

El conjunto de Coapa liga cinco partido consecutivos sin conocer la victoria en la Liga MX: con dos derrotas y tres empates. Asimismo, el América dejó escapar la posibilidad de terminar la fase regular como superlíder.

En cuartos de final, las Águilas se verán las caras ante Monterrey. En sus últimos cinco enfrentamientos, ambas escuadras suman dos victorias y un empate.

De cara a este trascendental duelo, Erick Sánchez habló sobre el estado anímico del equipo y si existen diferencias profundas con el técnico uruguayo.

El mediocampista defendió a Almada y afirmó que si bien es un estratega exigente, no considera que su relación con el grupo se haya desgastado.

Yo lo conozco. Es un técnico que exige mucho, pero no exige por exigir. Te exige porque sabe que tienes las cualidades e intenta sacar lo mejor de ti Erick Sánchez

Erick Sánchez defendió el estilo de entrenar de Guillermo Almada | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El historial de roces entre Guillermo Almada y sus futbolistas

Almada tiene un largo historial de confrontaciones con jugadores y directivos debido a su exigente estilo de entrenar.

Quizás el caso más conocido fue su disputa con los futbolistas del Pachuca antes de disputar el Mundial de Clubes 2025.

¿Guillermo Almada rompió el vestidor en América? | Azael Rodriguez/GettyImages

A finales de mayo de ese año, el estratega uruguayo renunció a su cargo tras chocar con sus jugadores por su planeación de cara a la competencia internacional. Almada buscaba tener una preparación muy intensa previo al inicio del certamen.

Los jugadores y la directiva del Pachuca estuvieron en desacuerdo con la propuesta del uruguayo y este decidió hacerse a un costado.

El estilo de trabajo de Guillermo Almada, marcado por una alta exigencia en cuestión física, mucho trabajo de cancha y disciplina más que estricta, ha generado desgaste en algunos de los vestuarios que ha dirigido.

Durante su aventura al frente del Real Oviedo, Almada también dejó malas sensaciones en el vestidor. Federico Viñas, exjugador de este club, afirmó a finales de mayo de este año que no le sorpendió el despido de Almada.

Yo creo que no, no me sorprendió porque, bueno, yo creo que el día a día con Guillermo y el grupo no era el mejor Federico Viñas

Almada está en el centro de la polémica. ¿Logrará darle la vuelta a la situación actual del América o vivirá su primer gran fracaso con las Águilas?