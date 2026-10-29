¿Hay futuro para Guillermo Barros Schelotto en Tigres?

Guillermo Barros Schelotto confirmó que existieron acercamientos por parte de Tigres para hacerse cargo de la dirección técnica del conjunto regio. El entrenador argentino reconoció que recibió una llamada de los felinos durante el presente torneo, aunque decidió rechazar la posibilidad debido a sus compromisos con Vélez Sarsfield.

El estratega argentino fue consultado sobre su posible llegada a la Liga MX durante una entrevista con TyC Sports. Sus declaraciones, retomadas por el periodista César Luis Merlo, confirmron que la directiva universitaria exploró su contratación, aunque las conversaciones no prosperaron por la postura del propio entrenador y su situación laboral.

🚨"Tigres me llamó a mitad de torneo y le dije que no porque tenía contrato. ¿Qué pasará en diciembre? No lo sé, sí la prioridad es primero que nada ver si renovamos o no con Vélez".

🎙️Guillermo Barros Schelotto, consultado por su posible arribo al club regiomontano, en… pic.twitter.com/XjdjpOG8jy — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 26, 2026

"Tigres me llamó a mitad de torneo y le dije que no porque tenía contrato", expresó Barros Schelotto, dejando claro que su negativa respondió principalmente al respeto por el vínculo vigente con Vélez. De esta manera, el argentino reconoció públicamente un interés que había generado expectativas alrededor del futuro deportivo de los felinos.

Sin embargo, el entrenador tampoco descartó completamente la posibilidad de asumir el cargo durante el próximo mercado invernal. Se entiende que Tigres sigue a la caza de un entrenador de peso y Guillermo se mantiene en la pole para los de la UANL.

Velez v River Plate - Torneo Apertura Betano 2025 | NurPhoto/GettyImages

"¿Qué pasará en diciembre? No lo sé, sí la prioridad es primero que nada ver si renovamos o no con Vélez", añadió el estratega argentino. Sus palabras reflejan que cualquier negociación con el conjunto mexicano dependerá inicialmente de las conversaciones que sostenga con la institución sudamericana sobre su continuidad contractual.

Si bien es cierto que Guillermo abre la puerta al club de la Liga MX, también aclara que Vélez tiene preferencia inmediata de cara al futuro. Es decir, las opciones de que el argentino llegue o no México, depende cien por ciento de la postura de su club actual.

Por ahora, la posibilidad de ver a Guillermo Barros Schelotto en el banquillo universitario permanece abierta, pero sin negociaciones confirmadas para el próximo invierno. Tigres conoce la disposición del argentino para escuchar propuestas una vez resuelto su futuro contractual, mientras que el entrenador mantiene como prioridad alcanzar un acuerdo con Vélez.

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