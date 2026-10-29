¿Hay futuro para Santiago Homenchenko en Cruz Azul?
El nombre de Santiago Homenchenko comienza a generar ruido en el mercado de fichajes de la Liga MX. El defensor uruguayo, convertido en la figura del Querétaro, ha sido vinculado recientemente con Cruz Azul. Sin embargo, las posibilidades de concretar su llegada al conjunto celeste parecen bastante reducidas al día de hoy.
Pese a los rumores que colocan al futbolista sudamericano en la órbita del campeón de México, la realidad es que no existe ningún acercamiento formal entre las partes. Cruz Azul no ha presentado una oferta por sus servicios y tampoco ha establecido conversaciones con el entorno del jugador para explorar las condiciones de un posible fichaje.
De acuerdo con información publicada por Récord, tampoco se han producido contactos entre las directivas de Cruz Azul y Querétaro. Esto significa que, por ahora, el supuesto interés permanece únicamente en la cancha de los rumores.
El principal obstáculo para una eventual operación no estaría relacionado exclusivamente con las condiciones económicas. Tanto Homenchenko como la directiva del Querétaro tienen otras prioridades para el futuro inmediato del futbolista. La intención compartida es encontrar una oportunidad que permita al defensor dar el salto al fútbol europeo durante los próximos mercados.
Esta postura representa una complicación importante para Cruz Azul, incluso si decidiera avanzar formalmente por el uruguayo. Querétaro considera que su rendimiento puede abrirle oportunidades fuera del continente americano, una postura y deseo en efecto comparte el jugador.
Desde la perspectiva deportiva, Homenchenko representa un perfil atractivo para cualquier equipo interesado en fortalecer su estructura defnsiva. Se trata de un central joven, fuerte y eficaz, lo que tiene a los grandes de México muy tentados a ficharle, sin embargo, parece que las opciones actualmente son mínimas.
Así las cosas, el futuro de Santiago parece encontrarse lejos de Cruz Azul, al menos bajo las condiciones actuales. Aunque el mercado de fichajes puede presentar escenarios inesperados, hoy las prioridades de Querétaro y del propio charrúa no tienen tintes celestes.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.