¿Hay futuro para Santiago Homenchenko en Cruz Azul?

El nombre de Santiago Homenchenko comienza a generar ruido en el mercado de fichajes de la Liga MX. El defensor uruguayo, convertido en la figura del Querétaro, ha sido vinculado recientemente con Cruz Azul. Sin embargo, las posibilidades de concretar su llegada al conjunto celeste parecen bastante reducidas al día de hoy.

Pese a los rumores que colocan al futbolista sudamericano en la órbita del campeón de México, la realidad es que no existe ningún acercamiento formal entre las partes. Cruz Azul no ha presentado una oferta por sus servicios y tampoco ha establecido conversaciones con el entorno del jugador para explorar las condiciones de un posible fichaje.

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Santiago Homenchenko ha sido vinculado con Cruz Azul. La sensación de Gallos será uno de más asediados del invierno



➡️ Récord establece que de momento NO hay oferta ni negociación



🚫 Querétaro y Santi NO tienen pensado México, esperan oferta de Europa. pic.twitter.com/YFnvKoRtR8 — Futbol Total (@futboltotal) October 29, 2026

De acuerdo con información publicada por Récord, tampoco se han producido contactos entre las directivas de Cruz Azul y Querétaro. Esto significa que, por ahora, el supuesto interés permanece únicamente en la cancha de los rumores.

El principal obstáculo para una eventual operación no estaría relacionado exclusivamente con las condiciones económicas. Tanto Homenchenko como la directiva del Querétaro tienen otras prioridades para el futuro inmediato del futbolista. La intención compartida es encontrar una oportunidad que permita al defensor dar el salto al fútbol europeo durante los próximos mercados.

Esta postura representa una complicación importante para Cruz Azul, incluso si decidiera avanzar formalmente por el uruguayo. Querétaro considera que su rendimiento puede abrirle oportunidades fuera del continente americano, una postura y deseo en efecto comparte el jugador.

Desde la perspectiva deportiva, Homenchenko representa un perfil atractivo para cualquier equipo interesado en fortalecer su estructura defnsiva. Se trata de un central joven, fuerte y eficaz, lo que tiene a los grandes de México muy tentados a ficharle, sin embargo, parece que las opciones actualmente son mínimas.

Así las cosas, el futuro de Santiago parece encontrarse lejos de Cruz Azul, al menos bajo las condiciones actuales. Aunque el mercado de fichajes puede presentar escenarios inesperados, hoy las prioridades de Querétaro y del propio charrúa no tienen tintes celestes.