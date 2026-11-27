La Liguilla comenzó y Cruz Azul ha dado un golpe contundente sobre la mesa. Los de la capital del país visitaron al León en la ida de los cuartos de final y no tuvieron la más mínima piedad, derrotando a los del Bajío por un 0-4 final.

Tras el encuentro, el técnico de La Noria, Joel Huiqui, ofreció declaraciones. A través de la mismas, el entrenador afirmó que su equipo no jugó un partido perfecto, pero estuvieron muy cerca de tal.

“ESTÁBAMOS CERCA DE LA PERFECCIÓN”



A pesar de haber goleado a León, Joel Huiqui asegura que hay detalles por pulir.



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Estuvimos cerca, pero no creo que haya sido perfecto y no hay que caer en confianza; el planteamiento será similar y eso debemos hacer tras analizar el juego y hoy quiero destacar que tenemos buenos jugadores y que la propuesta siempre es la misma de local o visitante. Joel Huiqui

Joel añadió que, más allá de la goleada por 0-4 que han propiciado al Querétaro, lo importante es que el equipo desarrolló el fútbol que deseaban dentro del terreno de juego.

Fue un partido en el que nos acercamos a lo que yo visualicé en la semana, y hoy resultó mucho mejor de lo que se planeo y los goles fueron por la calidad y es una ventaja tener un equipo tan completo, todos quieren trabajar y tienen una fortaleza interna y nos toca disfrutar. Joel Huiqui

La Máquina solo debe de aguantar el marcador y no recibir más de cuatro goles para clasificar. | Jam Media/GettyImages

Más allá de la ventaja de cuatro goles en el global y el hecho de cerrar como locales la serie, Huiqui afirmó que la serie no está definida y Cruz Azul jugará la vuelta con el cien por ciento de seriedad.

"Igual, hay una ventaja de cuatro goles pero no marca el destino y debemos analizar lo que se hizo bien y mal y creo que si corregimos algunas cosas tenemos más chances de avanzar.



El equipo se vio con una madurez diferente y el equipo esta para más y la ventaja es que tenemos jugadores en todas las posiciones y me siento un afortunado".