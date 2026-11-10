Inglaterra vs Croacia: previa, predicciones y alineaciones

La selección de Inglaterra recibe a Croacia este jueves 12 de noviembre por la quinta fecha del Grupo A3 de la UEFA Nations League. A los Tres Leones les basta con no perder para asegurarse un lugar en los cuartos de final.

El equipo de Tuchel atraviesa un gran momento. Tras perder 3-2 ante España en el debut, ganó sus tres partidos siguientes y en todos mantuvo la valla invicta: 2-0 en Praga, el histórico 7-0 en Rijeka y 3-0 a República Checa en Wembley. Es segunda con 9 puntos, tres menos que España, y su diferencia de goles a favor (+11) la deja prácticamente clasificada, incluso si perdiera los dos partidos que le quedan. Así y todo, el entrenador avisó que quiere pelear por el primer puesto del grupo hasta el final.

Croacia, por su parte, vive una etapa de transición. Ya sin Luka Modric, quien se despidió de la selección el 6 de octubre en Split, el equipo de Slaven Bilić solo sumó tres puntos en esta Nations League con el triunfo logrado en Praga ante República Checa. Después llegaron tres derrotas, dos ante España y la goleada histórica ante el rival de este jueves. De la mano de Slaven Bilić quieren dejar atrás esa imagen y volver al lugar que se ganaron en los últimos grandes torneos.

For the final time in 2026… 🥁



Your #ThreeLions squad for November camp! 🦁 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) November 6, 2026

Pronóstico SI

La herida del 7-0 todavía está abierta en Croacia, por lo que se espera un equipo mucho más ordenado y combativo en Wembley. El problema es que llega sin Perišić y con un plantel en plena renovación, ante una Inglaterra que no recibe goles hace tres partidos y que tiene a Kane en estado de gracia.

Con el clima de fiesta por el récord de su capitán y la clasificación al alcance de la mano, todo indica que los Tres Leones volverán a imponerse con claridad.

Pronóstico: Inglaterra 3-0 Croacia

¿A qué hora se juega el Inglaterra vs Croacia?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Wembley

Fecha: jueves 12 de noviembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Morten Krogh (DEN)

Historial de enfrentamientos directos entre Inglaterra y Croacia (últimos cinco partidos)

Inglaterra: 3

3 Empates: 1

1 Croacia: 1

Último partido entre ambos: 03/10/2026 - Croacia 0-7 Inglaterra - Nations League 26/27, Liga A - Grupo 3, Fecha 3

Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3 | Carl Recine/GettyImages

Últimos 5 partidos

Inglaterra Croacia Inglaterra 3-0 República Checa 06/10/26 Croacia 1-2 España 06/10/26 Croacia 0-7 Inglaterra 03/10/26 Croacia 0-7 Inglaterra 03/10/26 República Checa 0-2 Inglaterra 29/09/26 España 4-1 Croacia 29/09/26 Inglaterra 2-3 España 26/09/26 República Checa 1-2 Croacia 26/09/26 Inglaterra 6-4 Francia 18/07/26 Portugal 2-1 Croacia 02/07/26

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Últimas noticias de Inglaterra

Tuchel mantuvo la base del grupo de octubre, pero con algunas novedades. Jobe Bellingham, hermano de Jude, y Josh King, del Fulham, recibieron su primera convocatoria a la selección mayor. Volvieron Declan Rice, Djed Spence y Ben White. Marc Guéhi se lesionó y en su lugar fue convocado Dan Burn. Myles Lewis-Skelly está en la lista, pero no puede jugar ante Croacia por suspensión.

La gran ausencia vuelve a ser la de Cole Palmer, a quien Tuchel dejó afuera tras criticarlo por haberse perdido demasiadas convocatorias. Tampoco está Phil Foden. Todas las miradas estarán puestas en Kane y en su partido número 126 con la camiseta de los Tres Leones.

England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4 | Marc Atkins/GettyImages

Posible alineación de Inglaterra (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Konsa, Burn, Hall; Rice, Anderson; Ngumoha, Jude Bellingham, Gordon; Kane.

Últimas noticias de Croacia

Bilić no podrá contar con Perišić, suspendido tras su expulsión ante España. Para esta ventana el técnico hizo una preconvocatoria de 32 jugadores y con el equipo ya sin chances de clasificarse a cuartos, el entrenador piensa probar variantes para lo que viene.

Después de la goleada en Rijeka, Bilić aseguró que el resultado no reflejaba la diferencia real entre ambas selecciones y se mostró muy molesto con la actitud de sus jugadores. Por eso, el partido en Wembley es una oportunidad para lavar la imagen y empezar a darle forma a la Croacia de la era post-Modric.

Croatia v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4 | Pixsell/MB Media/GettyImages

Posible alineación de Croacia (4-2-3-1): Livaković; Stanišić, Vušković, Erlic, Gvardiol; Kovačić, Petar Sučić; Pašalić, Luka Sučić, Petar Musa; Budimir.

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