Cruz Azul no pudo cerrar el torneo regular con el liderato de la Liga MX en sus manos. Los celestes entregaron la cima del torneo a las Chivas justamente este domingo cuando fueron derrotados por el Guadalajara en patio ajeno.

Aunque la derrota deja una mancha en Cruz Azul, la sensación es que los de La Noria siguen siendo amplios contendientes para hacerse con el título en el mes de diciembre. Así mismo lo entiende el entrenador del club, Joel Huiqui.

MODO LIGUILLA ACTIVADO 💡



🗣️ Joel Huiqui ya tiene la mente en la Fiesta Grande y el bicampeonato.



💪🏼 Tras la derrota ante Chivas, el estratega afirmó que su equipo es un "digno candidato" al título del Apertura 2026 y que su plantel es amplió línea por línea. pic.twitter.com/VeaPxKV3m0 — Nación Deportes (@_naciondeportes) November 23, 2026

Sí, yo creo que nos consideramos dignos candidatos para pelear el título, esa es una realidad. Así como los ocho que estamos calificados también tienen un sueño de poder pelear el campeonato. Este partido representa un partido de liguilla, representa un rival que seguramente nos encontraremos más adelante. Joel Huiqui

Joel afirma que la competencia interna en Cruz Azul será la clave para que el equipo se haga con el bicampeonato en diciembre.

No me siento el mejor como equipo, lo que sí considero es que veo y tenemos un plantel tan completo en todas las líneas. Cuando un jugador entra de cambio, intenta resolver y hacer situaciones diferentes y creo que ha funcionado. Hoy la competencia interna, como lo decía hace rato, ha sido muy fuerte, ha sido muy sana. Y creo que es una de las fortalezas. Joel Huiqui

FBL-MEX-GUADALAJARA-CRUZAZUL | ULISES RUIZ/GettyImages

A manera de conclusión y más allá de la caída en casa del Guadalajara, Huiqui afirmó que su equipo tuvo un cierre de torneo regular que rondó la perfección.

Me parece que el equipo hizo un cierre de campaña extraordinario. Logró consolidar la defensa del título. Cada jornada que disputamos, obviamente la hicimos de la mejor manera. Hubo altas, hubo bajas, hubo rendimientos a medias, normal, parte de la complejidad de los torneos. Me deja una sensación obviamente de no felices porque nos hubiera encantado poder cerrar de una mejor manera, sobre todo con el liderato. Joel Huiqui

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX