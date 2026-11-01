A pesar de haber gastado una millonada en el mercado de fichajes, José Mourinho todavía rota futbolistas para encontrar la mejor versión de su Real Madrid. El gran tema es, al igual que en la temporada pasada, el lateral derecho.

Trent Alexander-Arnold parece correr de atrás en la consideración del portugués, con poca actividad en lo que va de la temporada. Por su parte, Denzel Dumfries le da un montón de cualidades buenas y ha confiado en él, pero todavía no termina de encajar. En ese contexto, se levanta la figura de Federico Valverde.

El uruguayo, mediocampista central de profesión, ha sido una rueda de auxilio invaluable para el Merengue en las últimas temporadas, jugando en puestos de lo más variado tanto con Ancelotti, como con Xabi Alonso y Arbeloa.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Antonio Villalba/GettyImages

En lo que va de la temporada, el Pajarito ha jugado la totalidad de los partidos de LaLiga, con un aporte de dos asistencias. En la UEFA Champions League también tiene asistencia perfecta, con un gol frente al Inter de Milán en la primera fecha para engrosar su cuenta personal.

En el acumulado, lleva 385 partidos con la camiseta del Real Madrid, con 42 goles y 46 asistencias en su haber. Entre sus títulos destacan dos UEFA Champions League, tres ediciones de LaLiga, una Copa del Rey, dos Supercopas de Europa, una Copa Intercontinental y un Mundial de Clubes.

El Real Madrid necesita ganarle si o si al Racing de Santander este domingo para hacer valer su triunfo en El Clásico, ya que la distancia con el FC Barcelona volvió a ampliarse a seis unidades y el Atlético de Madrid lo aventaja por cuatro puntos tras las respectivas victorias de estos equipos en la jornada del sábado. En caso de sumar de a tres en El Sardinero, los de José Mourinho quedarán a uno del Colchonero y a tres del Blaugrana.