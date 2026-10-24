José Mourinho le contestó a Fermín López: "Nos cansan cosas que continúan pasando"

La previa del Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona se está calentando con declaraciones: primero fue Fermín López el que dijo que la actitud del Merengue para con los arbitrajes "cansa", mientras que José Mourinho fue contundente en la rueda de prensa previa al choque para contestarle.

“¿Qué puedo decir? A nosotros nos cansan otras cosas y siguen pasando...”, señaló el entrenador de la Casa Blanca ante la consulta de un periodista en Valdebebas.

🚨 José Mourinho responde a las palabras de Fermín, sobre que el discurso del Real Madrid "cansa":



💬 "A nosotros nos cansan otras cosas que continúan pasando" pic.twitter.com/LSuNqQDzDB — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 24, 2026

“Estamos en una buena dinámica, jugamos bien, metemos goles... pero el Clásico no vale lo que has hecho antes, no tiene influencia. Es diferente de verdad”, analizó Mou en otro tramo de la charla con la prensa.

Puntualmente sobre El Clásico, dijo: “Son mínimo dos por temporada, no interesa quién es el entrenador, lo importante es la dimensión mundial del Clásico. Hay otros importantes en el mundo, pero este es el Clásico único, el mundo se para”.

“Me pilla un poco de sorpresa eso... Nunca me molesta el nombre del árbitro. Parto del principio de que el árbitro es bueno, lo que me molesta es que se rompen las reglas y según informaciones internas aún no se sabe. Hace tres semanas salió el nombre, ahora otro, pero nadie internamente me ha dicho 'el árbitro no este'”, opinó respecto a la designación de Munuera para el encuentro.

"Si la gente pensaba hace una semana que nos iban a golear, lo seguirá pensando. Que se hable bien del Barcelona no me afecta, no tiene nada que ver conmigo. En nuestro caso... se nos mira como un producto acabado, y eso en el fútbol es muy difícil, pero nosotros no estamos en una fase avanzada de ese proceso, llevamos tres meses de trabajo, con una pretemporada en la que los jugadores llegaban un par cada semana, el parón... Estamos lejos de ser un producto acabado, es inicial, estamos en una fase en la que el entrenador está conociendo, analizando, definiendo caminos, ellos conocen al entrenador... Comparar un equipo en este estado con otro que lleva más años, no me parece justo”, cerró.