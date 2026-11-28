El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vuelve a la acción por la Saudi Pro League tras lo que fue la victoria frente a Al-Sadd por la Champions League de la AFC el pasado martes 24 de noviembre. El rival de turno será el Al-Hazm, hundido el el fondo de la tabla y a nada de la zona de descenso. Para ellos, un triunfo ante uno de los poderosos sería providencial.

El astro portugués fue alineado como titular por el ex entrenador del Tottenham Ange Postecoglou y tendrá una nueva oportunidad de acercarse al gol 1000. El once confirmado del Al-Nassr es: Bento; Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez, Awad Aman; Ângelo Gabriel, Rakan Khalid Al-Ghamdi, Samú Costa, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo y João Félix.

El Al-Nassr está tercero a tres puntos de la cima ostentada por el Al-Qadisiyah de Julián Quiñones y compañía, mientras que segundo se ubica el Al-Hilal a una unidad de la punta pero con dos partidos menos: el de esta jornada y otro pendiente. En la próxima jornada, los del Bicho se enfrentarán a los líderes en un partido imperdible.

Cristiano quiere volver a gritar campeón | Yasser Bakhsh/GettyImages

¿A cuánto está Cristiano de los 1000 goles como profesional?

Cristiano Ronaldo se encuentra a solamente 13 goles de distancia de la increíble marca de 1000 tantos oficiales en su carrera profesional, con un total acumulado de 987 dianas en 1345 partidos disputados entre Real Madrid, Manchester United (en dos ciclos), Juventus y Sporting de Portugal. Viene de anotar en el último partido, frente a Al-Sadd.

En la temporada 2026/27, Cristiano lleva 11 goles en 14 partidos oficiales con el Al-Nassr y en el año calendario acumula 30 contando los gritos con la selección de Portugal, de la que se retiró en la previa del parón internacional de noviembre tras una gran polémica con el entrenador Jorge Jesús.