El primer cotejo de la llave de cuartos de final entre el Monterrey y América se ha jugado. El cuadro del norte del país resistió más de 80 minutos en la cancha con un jugador menos tras la expulsión de Ricardo Chávez, firmando un empate sin goles final.

La figura del encuentro no puede ser otro más que Luis Cárdenas. El 'Mochis' realizó una cantidad exponencial de atajadas clave en el encuentro, mantienen el cero en su arco. Finalizado el partido, fue el propio meta mexicano quien ofreció la primeras declaraciones y enalteció lo hecho por su equipo pese a la adversidad.

¡EL HÉROE DE LA NOCHE!



Mochis Cárdenas asegura que el equipo mostró unidad aún con 10 elementos y que en el Banorte van a dar un gran partido para avanzar



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Lo más importante es que tuvimos el cero atrás, que a pesar de jugar prácticamente todo el juego con diez, creo que nos vamos muy vivos a la vuelta. Nos dio mucha confianza el saber que podemos salir adelante y que lo podemos lograr. Vamos con todo en la vuelta. Luis Cárdenas

Luis fue claro: por la condiciones del juego y el rival que tenían frente a ellos, el empate les sube la moral de cara a la vista del próximo sábado en la cancha del Estadio Banorte.

"Anímicamente nos deja mucho, sabemos que si entregamos de esta manera, siendo once también, tenemos muchas posibilidades de pasar, así que nos aferramos a eso y vamos con todo".

El portero mexicano atajó ocho disparos al arco, tres de ellos fuera del área. | Jam Media/GettyImages

El escenario para el duelo de vuelta es sencillo: Rayados tiene ir a la capital del país a ganar, no les funciona ningún otro resultado. Por su parte, Al América le será suficiente con un empate por cualquier cantidad de goles debido a su condición de mejor posicionado en la tabla general.

En cuanto a Cárdenas, su rol a lo largo del semestre fue el de suplente. No fue considerado para la titularidad sino hasta que Esteban Andrada cayó por lesión y se perderá el resto del curso. Siendo el caso, Luis dio un paso al frente tanto en rendimiento, como en la parte emocional.