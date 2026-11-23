Las Chivas tienen una cuenta pendiente con la historia cuando terminan como líderes generales de la Liga MX. En las últimas ocasiones que consiguieron finalizar la fase regular en la primera posición, los rojiblancos terminaron eliminados en los cuartos de final, alimentando la conocida maldición del superlíder.

El primer antecedente corresponde al Clausura 2008, cuando Guadalajara era dirigido por Efraín Flores. Aquel equipo terminó como líder general con 33 puntos, superando a Cruz Azul, que ocupó la segunda posición. Sin embargo, el buen rendimiento durante la fase regular no fue suficiente para conseguir el título.

NO ES LO MEJOR 😰



Por tercera vez en la historia de torneos cortos, Chivas es súper líder.



¿Cómo le fue en las dos anteriores? 🤔 Algo que es muy curioso es que está vez, al igual que las dos anteriores, Cruz Azul fue segundo lugar 👀 pic.twitter.com/W1Lag8vYof — Futbol Total (@futboltotal) November 23, 2026

En aquella edición, el conjunto rojiblanco quedó eliminado en los cuartos de final frente a Rayados de Monterrey. La derrota representó un golpe importante para un equipo que había demostrado regularidad durante el campeonato, pero que no consiguió trasladar ese dominio a la fase definitiva de eliminación directa.

La historia volvió a repetirse durante el Apertura 2011, esta vez bajo las órdenes de José Luis Real. Guadalajara terminó nuevamente como líder general, aunque con una cosecha de 30 puntos. Cruz Azul volvió a ocupar el segundo pusto, mientras que los rojiblancos llegaban a la liguilla con expectativas importantes.

Chivas v Pachuca - Apertura 2011 | Buda Mendes/GettyImages

Sin embargo, el desenlace fue prácticamente idéntico al ocurrido tres años antes. Chivas quedó eliminado nuevamente en los cuartos de final, aunque esta vez su verdugo fue Querétaro, club que a la postre jugaría la final del torneo.

Ahora, durante el Apertura 2026, Guadalajara vuelve a encontrarse en una situación similar bajo la dirección técnica de Gabriel Milito. Los rojiblancos terminaron como líderes generales con 33 puntos, nuevamente por delante de Cruz Azul. Su primer obstáculo en la liguilla será Pachuca, rival al que deberán superar para romper la tendencia.

El desafío para Milito y sus futbolistas será demostrar que el liderato puede convertirse en una ventaja real durante la fase definitiva. Después de los fracasos registrados en 2008 y 2011, Guadalajara buscará evitar una tercera eliminación consecutiva en cuartos de final tras finalizar en la cima del torneo regular.