Deportivo de La Coruña y Barcelona se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la decimocuarta jornada de LaLiga 2026/27. Ambos equipos no se ven las caras desde 2018, cuando el Barça festejó el título en Riazor con un triplete de Lionel Messi.

El equipo de Hansi Flick encadena cinco triunfos desde la derrota en el Clásico y es líder con 36 puntos, tres más que el Real Madrid. Busca su séptima victoria seguida como visitante en LaLiga antes de lo que será un nuevo duelo clave ante el Atlético, esta vez en el Camp Nou.

En el once, recupera a Yamal y vuelve a su base titular después de rotar en Bakú, pero sin Fermín, autor de tres de los últimos cinco goles del equipo.

La posible alineación de Barcelona vs Deportivo

POR - Joan García: Ante el Villarreal no tuvo que hacer ni una atajada en todo el partido, aunque los dos goles visitantes llegaron antes de los siete minutos. Una de sus grandes virtudes es la lectura del juego con una defensa adelantada. Actúa casi como un líbero.

LD - Eric García: Lateral o central, siempre cumple. Ante el Villarreal participó en la jugada del gol de Fermín y generó dos ocasiones desde la derecha, una muestra de lo que aporta en ataque.

DFC - Pau Cubarsí: Superadas las molestias que lo tuvieron en duda, vuelve a ser el líder del fondo. Sus pases rasos para salir jugando le dan una ventaja al equipo que se termina plasmando en el área rival.

DFC - Gerard Martín: Aportó un gol clave en la remontada contra Villarreal. Ahora le toca un desafió mayúsculo enfrentando a un delantero de jerarquía como es Aubameyang.

LI - João Cancelo: El futbolista que más ocasiones creó ante el Villarreal, con seis pases clave, y además de estrellar un remate en el palo. En ataque, el Barça se transforma con él en un equipo de tres defensores.

MC - Marc Bernal: Con Rodri todavía en duda, el canterano es el que sostiene el equilibrio del mediocampo. Juega a uno o dos toques, cubre las espaldas de Pedri y tendrá un duelo directo con Casadó, otro producto de La Masia.

MC - Pedri: El director de la orquesta. Decisivo ante el Villarreal, creó seis ocasiones, dio la asistencia del gol de Gerard Martín y completó el 88% de sus pases, además de ser uno de los grandes recuperadores de pelotas.

Pedri | David Ramos/GettyImages

ED - Lamine Yamal: Vuelve tras unas molestias en el tobillo que lo dejaron afuera en Bakú. Ante el Villarreal falló un penal, el segundo seguido en LaLiga, pero se rehízo con la asistencia del empate de Fermín.

MCO - Dani Olmo: Ingresa en lugar del suspendido Fermín, una responsabilidad grande porque el andaluz lleva siete goles en LaLiga. Olmo ofrece otra cosa, pausa, control en espacios reducidos y una llegada al área que ya le dio un gol en la goleada al Betis.

EI - Anthony Gordon: Llega encendido después de su doblete y de ser el MVP ante el Sabah. Su velocidad para atacar la espalda de los laterales es un problema para cualquier línea de cuatro.

DC - Raphinha: Más allá de los goles, es el primer defensor del equipo. La jugada del empate ante el Villarreal nació de una pérdida que él mismo corrió para recuperar. En la Champions ya suma dos dobletes, ante el Feyenoord y el Aston Villa.

Así se vería la formación de Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensores: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo

Mediocampistas: Marc Bernal, Pedri

Mediapuntas: Lamine Yamal, Dani Olmo, Anthony Gordon

Delantero: Raphinha

Así se vería la formación de Deportivo (4-5-1)

Deportivo celebra un tanto ante el Osasuna | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Portero: Leo Román

Defensores: Ximo Navarro, Lucas Noubi, Loureiro, Giacomo Quagliata

Mediocampistas: Luismi Cruz, Mario Soriano, Marc Casadó, Rodríguez, Yeremay Hernández

Delantero: Pierre-Emerick Aubameyang