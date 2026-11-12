La posible alineación titular de Alemania para enfrentar a Serbia

La selección de Alemania necesita ganar este viernes cuando visite a Serbia por la quinta fecha de la fase de grupos de la Nations League. Los dirigidos por Jürgen Klopp no pudieron mostrar todo su potencial en la primera parte de la competencia europea, en la que ganaron un partido, empataron dos y perdieron uno. Para mantener vivo el sueño de clasificar a los cuartos de final, el DT tendrá que salir con su mejor once disponible a la cancha en Belgrado y buscar una victoria que acerque al equipo a los puestos de clasificación.

La posible alineación de Alemania vs Serbia

Florian Wirtz, Alemania | Maja Hitij/GettyImages

POR: Marc-André ter Stegen - Klopp lo confirmó como su arquero titular y eso, para el futbolista del Ajax, es la chance perfecta para afianzarse en el puesto. Como bien dijo en la conferencia previa al partido, "la experiencia siempre es importante".

LD: Waldemar Anton - El defensor del Borussia Dortmund es la alternativa que elegiría el DT para ocupar el lateral derecho, aunque también puede desempeñarse como central. Esa virtud defensiva puede ser positiva para frentar los posibles avances serbios y poder mantener el arco en cero.

DFC: Jonathan Tah - El Barcelona lo tiene entre ceja y ceja para ficharlo en el próximo mercado, el Bayern Múnich no piensa desprenderse de él. Lleva 53 partidos internacionales y se convirtió en uno de los referentes de la defensa alemana. La dupla con Nico Schlotterbeck podría ser el secreto para darle solidez a la zaga.

DFC: Nico Schlotterbeck - No todos los ataques empiezan en el mediocampo y el zaguero del Dortmund lo sabe muy bien porque sabe cómo encontrar a sus compañeros con envíos largos desde posiciones defensivas y ser una alternativa productiva para superar la muralla rival.

LI: Nathaniel Brown - El lateral del Bayern tiene una cuenta pendiente con su selección porque si bien sus incorporaciones al ataque ya generaron oportunidades, todavía tiene que mejorar sus intervenciones defensivas. Contra Serbia podría aprovechar su talento en ataque, sin descuidar sus espaldas.

MC: Joshua Kimmich - El capitán recuperó su lugar en el mediocampo por decisión del flamante DT y ahora es el encargado de organizar la circulación de la pelota desde una posición más retrasada. Es la jerarquía que un equipo en búsqueda de mejores resultados necesita.

MC: Aleksandar Pavlovic - Es muy preciso y correcto en la toma de decisiones bajo presión, algo que su selección valora y necesita. Le da continuidad a las jugadas y se muestra como opción de pase. La meta en el corto plazo es poder ser más decisivo cuando el equipo pasa al ataque.

ED: Lennart Karl - Lleva dos goles en cuatro titularidades con el Bayern en la Bundesliga y un tanto en la Champions, eso le da mucha confianza para poder llegar a la selección de la mejor manera. En Alemania todavía le cuesta imponer su juego por eso su buen rendimiento a nivel club y el partido contra Serbia pueden ser fructíferos para mostrar esa faceta de delantero decisivo.

MCO: Florian Wirtz - Serbia sabe a la perfección lo que puede hacer el futbolista del Liverpool porque en el primer enfrentamiento, a principios de octubre, participó en los dos goles alemanes, con una asistencia y un tanto propio. Por eso Klopp le daría la titularidad, además de poner a su alrededor a otros jugadores con los que conectar y armar jugadas peligrosas en el área rival.

EI: Felix Nmecha - Esta vez podría desempeñarse por izquierda para acompañar a Wirtz y Karl en las llegadas al área de Serbia. Lleva un gol en lo que va de la Nations League, contra Países Bajos en el debut.

DC: Kai Havertz - Alemania recupera a su delantero estrella después de superar la lesión que sufrió contra los neerlandeses. El atacante del Arsenal es la primera opción del DT para el ataque y viene de convertirse en el futbolista alemán con más goles en la Premier League, con 46 tantos entre sus etapas en el Chelsea y los Gunners.

Así se vería la formación del Alemania (4-2-3-1)

Portero: Marc-André ter Stegen

Defensas: Waldemar Anton, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown

Mediocampistas: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic

Mediapuntas: Lennart Karl, Florian Wirtz, Felix Nmecha

Delantero: Kai Havertz

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