Manchester City y Napoli se enfrentan este martes 24 de noviembre por la quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. Kevin De Bruyne regresa al Etihad como ya lo hizo en la temporada pasada, aunque esta vez con su equipo urgido de puntos.

Los Citizens viven dos realidades. En Europa marchan séptimos con nueve puntos tras ganar 2-3 en Leipzig, pero en la Premier League llevan cuatro partidos sin ganar y el sábado se fueron despedidos con silbidos tras el 1-1 ante el Fulham.

El conjunto de Massimiliano Allegri, por su parte, cortó una racha de tres partidos sin victorias con un 1-0 al Torino, pero en la Champions es 27° y hoy estaría fuera del repechaje.

A continuación, veamos el posible once de Enzo Maresca.

La posible alineación del Manchester City vs Napoli

POR - Gianluigi Donnarumma: El italiano aparece cada vez que su equipo lo necesita. El City no atraviesa su mejor momento defensivo y por eso sus atajadas son decisivas para sostenerse en partido.

LD - Abdukodir Khusanov: Fue central ante el Fulham y en Leipzig, pero la lesión de Matheus Nunes lo empuja al lateral derecho. Su velocidad tendrá una prueba ante Noa Lang.

DFC - Rúben Dias: Conoce de memoria a De Bruyne, con quien compartió vestuario durante años, pero su duelo será ante Hojlund. Liderazgo y presencia en el fondo.

DFC - Marc Guéhi: Uno de los más regulares en este mal momento. Sólido en el duelo y rápido para anticipar, deberá estar atento para no dejar espacios a su espalda.

LI - Joško Gvardiol: Entró en el final ante el Fulham y recupera la titularidad para aportar su zurda, su conducción y su llegada por la izquierda.

MC - Elliot Anderson: El mejor jugador del City en este momento. Fue el jugador del partido en Leipzig, con la asistencia del gol del triunfo, y ante el Fulham salvó un punto con un golazo. También le marcó al AEK en esta Champions.

MC - Enzo Fernández: Volvió tarde de su selección y empezó en el banco ante el Fulham, pero recupera su lugar para la noche de Champions. En Leipzig marcó de cabeza el 1-2 y ya suma dos asistencias en esta Champions.

Enzo Fernandez | Stuart Franklin - UEFA/GettyImages

ED - Iliman Ndiaye: Le puso el centro a Enzo Fernández para el gol de cabeza en Leipzig y fue titular ante el Fulham. Desequilibrio, cambio de ritmo y mucho sacrificio por la banda derecha.

MCO - Rayan Cherki: El que le da otro aire al ataque del City. Creatividad pura al servicio de un equipo que necesita y mucho de lo que el francés pueda dar.

EI - Jérémy Doku: Jugó los 90 minutos ante el Fulham y fue de los más punzantes. Su uno contra uno es de los más desequilibrantes de Europa y su duelo frente a Politano podrá definir el partido.

DC - Erling Haaland: Le dio el triunfo al City en Leipzig con un gol en el minuto 78 y ya suma cinco goles en esta Champions. Ante el Fulham el VAR le anuló un gol, pero llega con ganas de revancha.

Así se vería la formación de Manchester City (4-2-3-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensores: Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol

Mediocampistas: Elliot Anderson, Enzo Fernández

Mediapuntas: Iliman Ndiaye, Rayan Cherki, Jérémy Doku

Delantero: Erling Haaland

Así se vería la formación de Napoli (4-3-1-2)

Massimiliano Allegri | Ivan Romano/GettyImages

Portero: Vanja Milinković-Savić

Defensores: Matteo Politano, Amir Rrahmani, Sam Beukema, Leonardo Spinazzola

Mediocampistas: Frank Anguissa, Billy Gilmour, Scott McTominay

Mediapunta: Kevin De Bruyne

Delanteros: Rasmus Højlund, Noa Lang

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE