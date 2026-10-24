Lamine Yamal vs Kylian Mbappé: ¿quién llega mejor al Clásico?

Este domingo 25 de octubre, el Spotify Camp Nou será el escenario de un nuevo Clásico entre el FC Barcelona y Real Madrid, un encuentro que, además de la histórica rivalidad entre ambos equipos, tendrá a Lamine Yamal y Kylian Mbappé entre sus principales protagonistas.

Las dos figuras llegan con números destacados en la temporada 2026/27, aunque con diferencias en su producción ofensiva: el francés suma más goles en LaLiga, mientras que el extremo azulgrana lo supera en participaciones directas.

Un contraste que agrega un atractivo extra al enfrentamiento y pone el foco en dos futbolistas capaces de inclinar la balanza en cualquier momento.

🏟️2⃣0⃣0⃣ partidos de Lamine Yamal como profesional



🏆 8⃣ títulos

⚽️ 7⃣0⃣ goles

🅰️ 6⃣7⃣ asistencias pic.twitter.com/LxGInjsWWg — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 22, 2026

Mbappé y Lamine Yamal, una diferencia mínima en goles

Después de nueve jornadas del campeonato doméstico, Mbappé acumula nueve goles con el Real Madrid, mientras que Lamine Yamal suma ocho con el Barcelona. De hecho, ambos llegan tras marcar en la última fecha: el francés firmó un doblete ante el Sevilla, mientras que el español anotó en la victoria por 4-2 frente al Betis.

Sin embargo, la diferencia se amplía al considerar las asistencias, un apartado en el que el extremo catalán marca distancia con seis, frente a las dos del delantero merengue. Así, Lamine acumula 14 participaciones directas de gol en el campeonato, tres más que Mbappé, una ventaja que refleja su influencia tanto en la definición como en la creación de juego para el equipo de Hansi Flick.

La Champions League amplía la comparación

El rendimiento de ambos también ofrece diferencias en la UEFA Champions League: en los tres partidos disputados hasta el momento, Mbappé marcó tres goles y repartió una asistencia, mientras que Lamine convirtió dos tantos y sumó cuatro pases decisivos.

El francés viene de anotar en la victoria por 4-1 ante el Leipzig , mientras que el azulgrana hizo lo propio en la derrota 4-2 frente al Paris Saint-Germain.

Al contabilizar las dos competencias, el delantero del Barcelona acumula 20 participaciones directas en goles, entre anotaciones y asistencias; Mbappé, por su parte, llega a 15.

Dos estilos que pueden definir el Clásico

Las diferencias estadísticas también ayudan a entender el papel que desempeña cada uno dentro de sus equipos. Lamine suele generar peligro mediante el desborde, la asociación y su capacidad para encontrar compañeros en posiciones favorables. Su participación resulta especialmente importante cuando el conjunto catalán necesita abrir defensas cerradas y crear espacios cerca del área rival.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | DeFodi Images/GettyImages

Mbappé, en cambio, representa una amenaza constante por su velocidad, sus movimientos al espacio y su capacidad para resolver frente al arco. Los dirigidos por José Mourinho buscarán aprovechar esas características para castigar cualquier desajuste defensivo del azulgrana.

El historial añade mas peso al duelo

Los antecedentes también aportan un ingrediente extra: en los tres Clásicos disputados por LaLiga, el Barcelona se impuso en dos ocasiones, mientras que el Real Madrid consiguió una victoria. En el apartado individual, el delantero francés lleva la delantera con cuatro goles frente al conjunto culé, por los dos que convirtió el extremo español ante el eterno rival.

Con estos registros, Mbappé buscará prolongar su eficacia frente al Barcelona, mientras que Lamine intentará hacer valer su capacidad para generar peligro y ampliar su registro goleador ante el Madrid.