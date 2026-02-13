Lanzador de los Yankees sufre lesión en la espalda en el Spring Training

Los New York Yankees recibieron una pésima noticia en el inicio de su campo de entrenamiento en Tampa, Florida. El joven lanzador Cam Schlittler, está lidiando con inflamación en la espalda, lo que le ha hecho perderse sesiones importantes de bullpen en su preparación para la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Schlittler, de 25 años de edad, está llamado a ocupar uno de los puestos de la rotación en el inicio de la campaña, antes de que se incorpore Gerrit Cole y Clarke Schmidt al cuerpo de iniciadores del manager Aaron Boone.

El propio Boone señaló que el problema de Schlittler parece ser menor, pero igualmente llevarán con mucha cautela el caso. El novato viene de debutar en julio del año pasado, dejando marca de 4 victorias y 3 derrotas, con efectividad de 2.96 en 14 aperturas.

En total, logró 84 ponches y otorgó 31 boletos en 73 entradas de labor. "He estado lidiando con esto por un corto tiempo, así que solo quiero asegurarme de estar al tanto y prepararme para el día inaugural", dijo Schlittler, según Yahoo Sports.

"Obviamente estamos muy emocionados con él y esperamos que sea una parte clave de nuestra rotación, y lo seguimos esperando", dijo Boone a los medios que cubren el medio tiempo.

"Probablemente lo mantendremos fuera del montículo durante los próximos días al menos", dijo Boone. "Él continúa con su programa de lanzamientos".

En el Opening Day, el abridor será Max Fried, quien está llamado a liderar la rotación de los Yankees. De segundo, si se recupera, llegaría el turno Schlittler, el tercero sería para Luis Gil, el cuarto para Will Warren y Ryan Weathers el quinto.

Schlittler lanzó 164 entradas el año pasado, entre su actuación en ligas menores, lo que hizo con los Yankees en temporada regular y su participación en la postemporada. Apenas se tomó cuatro semanas de vacaciones, antes de hacer un programa de puesta a punto en la temporada muerta.

"Realmente no hay tiempo libre", dijo el lanzador derecho. "Cuando se trata de béisbol, siempre estás trabajando en todo eso".

El año pasado lanzó en las sucursales Doble A y Triple A, antes de recibir el tan esperado llamado a las Grandes Ligas. "Vine aquí el año pasado al entrenamiento de primavera como un don nadie, un prospecto, lo que fuera, pero realmente estaba tratando de aprender cosas, venir aquí y hacer mi trabajo. El año pasado fue más una experiencia", comentó. "Siento que estando aquí ahora es como: 'Oye, me he ganado ese puesto. Voy a salir allá afuera. Sé exactamente lo que tengo que hacer'".

Más noticias sobre los New York Yankees