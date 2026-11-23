El Guadalajara comienza a explorar alternativas para fortalecer su plantilla de cara al siguiente torneo y nuevamente ha puesto sus ojos en el Pachuca. La directiva rojiblanca tiene entre sus objetivos a Alan Bautista, mediocampista creativo de los Tuzos que ha despertado interés por sus condiciones futbolísticas y proyección dentro del campeonato mexicano.

De acuerdo con información de Jesús Bernal, Chivas contempla la posibilidad de incorporar al futbolista durante el próximo mercado de transferencias. Sin embargo, por ahora se trata de un interés naciente, sin negociaciones formales entre las institucions ni una propuesta económica presentada por el conjunto tapatío para hacerse con sus servicios.

¿OTRO TUZO A CHIVA? 🤔



Al Guadalajara ya se le está haciendo costumbre fichar jugadores de Pachuca, ahora va por Alan Bautista.



🐐 El reporte de Jesús Bernal indica que el Rebaño nuevamente tratará de fichar al jugador.



👀 Tasado en 3.8MDD, ¿Llega a Chivas? pic.twitter.com/HAoD397Bx4 — Futbol Total (@futboltotal) November 22, 2026

Por su parte, Pachuca no descarta desprenderse del jugador siempre que llegue una oferta económicamente atractiva. La institución hidalguense mantiene abiertas las puertas para una eventual negociación, aunque sus expectativas económicas son elevadas. Los Tuzos esperan recibir al menos cuatro millones de dólares para considerar seriamente la venta de Alan Bautista.

Un factor que podría facilitar las conversaciones es la excelente relación comercial que mantienen ambas instituciones. Guadalajara y Pachuca han protagonizado diferentes operaciones durante los últimos mercados.

Pachuca v Toluca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

No obstante, existe una circunstancia deportiva que obliga a ambas directivas a mantener cualquier acercamiento en pausa. Guadalajara y Pachuca se enfrentarán en los cuartos de final de la liguilla, una eliminatoria que enfrenta directamente sus intereses competitivos y que impide, por ahora, profundizar en posibles conversaciones relacionadas con el mercado.

Por este motivo, ninguno de los clubes tiene previsto dar pasos importantes hasta que concluya su participación en la fase final del campeonato. La prioridad inmediata es la de salir avante en la ronda de los cuartos de final, para ambos lados.

Así, Alan Bautista aparece como una alternativa interesante para reforzar la creatividad del Guadalajara, aunque todavía queda un camino considerable antes de hablar de un posible fichaje.