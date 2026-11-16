Las diferencias en los formatos de competencia entre la Nations League de la CONCACAF y la UEFA

Se sigue disputando la Nations League para poder conocer a aquellos que pelearán por el título. Si bien se está jugando el campeonato tanto en la UEFA como en la CONCACAF, el primero apenas está por conocer a sus invitados a los cuartos de final, mientras el segundo está por definir a sus semifinalistas.



Ambas confederaciones comparten el concepto de sustituir duelos amistosos por una liga oficial de selecciones dividida en divisiones, es decir, Liga A, B, C, D y así sucesivamente. Aún cuando manejan ese parecido, hay diferencias profundas en su estructura, cantidad de participantes, formatos de grupos y demás.

¿Cuáles son las diferencias del torneo entre la CONCACAF y la UEFA?

Número de Ligas y equipos participantes

La UEFA cuenta con 55 asociados | Mattia Ozbot/GettyImages

De entrada, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol cuenta con tres ligas (A, B y C) para poder darle participación a sus 41 asociaciones. En la Liga A existen dos fases: los combinados peor rankeados disputan una fase de grupos y los mejores clasificados avanzan a los cuartos de final directos para así poderse unir a las selecciones mejor sembradas en el ranking como México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.



Con respecto a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, tienen cuatro ligas para sus 55 combinados. Las Ligas A, B y C cuentan con 16 selecciones cada una, mientras la Liga D está conformada por los países con menor coeficiente, que normalmente son seis.

Formato de la Fase de Grupos

El trofeo de la CONCACAF Nations League | Michael Owens/GettyImages

En la CONCACAF, tanto la Liga B como la C implementa el formato de todos contra todos a ida y vuelta. Con respecto a la Liga A, implementa un sistema donde los equipos disputan únicamente cuatro encuentros, dos de loca y dos de visita, contra rivales determinados por su ranking, sin tener que medirse a todos los integrantes del bombo.



Para la UEFA, se mantiene el sistema tradicional de todos contra todos a ida y vuelta en cada liga, es decir, si hay cuatro selecciones, son seis partidos.

Premios y clasificaciones que brinda

El trofeo para el ganador de la Euro 2028 | Jan Kruger - UEFA/GettyImages

La CONCACAF lo utiliza como un método para clasificar de forma directa a la Copa Oro, ya que brinda pases directos o boletos a fases preliminares de acuerdo a la posición o el descenso. En el pasado incluso se otorgó un acceso directo o repechaje para acudir a la Copa América CONMEBOL.



En la UEFA sirve para poder ganarse un lugar en la Eurocopa y en la Copa del Mundo. Los mejores combinados del torneo que no consigan su boleto directo vía eliminatorias tradicionales obtienen plazas en los Playoffs de repesca.

Fases eliminatorias

El Team USA celebra un gol contra Haití en los cuartos de final | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

Desde su creación, en la Liga A de la CONCACAF se pusieron los cuartos de final de ida y vuelta que miden a los líderes de la fase de grupos con los cabeza de series preclasificadas, definiendo así a los cuatro invitados al Final Four. De las cuatro ediciones celebradas, Estados Unidos presume tres y México uno.



Hablando de la UEFA, apenas para esta edición se introdujo la ronda de cuartos de final de ida y vuelta en la Liga A, la cual sólo clasificaba directamente a los cuatro ganadores de grupo a Final Four. Esta fase se agregó para definir a los semifinalistas que luchan por el título, además de duelos de promoción y/o descenso entre las diferentes ligas. Ha habido tres ganadores: Portugal en dos ocasiones, además de Francia y España en una ocasión.