El Club de Fútbol Cruz Azul cierra la serie de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con el compromiso de vuelta ante el Club León en donde tiene la ventaja en el marcador global 4-0.

El encuentro será este domingo 29 de noviembre a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México) desde la Ciudad de México.

A continuación, les compartimos las posibles alineaciones del cuadro celeste y el conjunto esmeralda en la definición del invitado a semifinales.

La posible alineación titular de Cruz Azul vs León

José Paradela es uno de los mejores elementos celestes | Agustin Cuevas/GettyImages

PO: Andrés Gudiño - El portero mexicano fue titular en la última jornada y Joel Huiqui se decidió por mantenerlo en la titularidad en el inicio de la Liguilla.

LD: Jeremy Márquez - Es un jugador dinámico que destaca por su movilidad, recorrido y capacidad para recuperar balones.

DFC: Willer Ditta - El central colombiano tiene velocidad, agresividad en los duelos individuales y capacidad para anticipar a los delanteros.

DFC: Gonzalo Piovi - El central argentino es uno de los inamovibles del equipo y es un elemento que aporta seguridad en la zona baja.

DFC: Jesús Orozco - El central mexicano cuenta con un buen físico, agresividad defensiva y capacidad para progresar el balón.

LI: Omar Campos - Es un lateral izquierdo veloz y potente que destaca por sus incorporaciones, conducción, desborde y capacidad para recorrer toda la banda.

MC: Érik Lira - El capitán celeste es un pivote de recuperación, tácticamente disciplinado y es fundamental para el equilibrio del equipo.

MD: José Paradela - El interior ofensivo y mediapunta destaca por su técnica individual, conducción, cambio de ritmo y creatividad.

MCO: Agustín Palavecino – El argentino es un volante mixto que tiene buena visión de campo, conducción, distribución y golpeo de media y larga distancia.

MI: Carlos Rodríguez – El mediocampista mexicano que destaca por su técnica individual, visión de juego y precisión en los pases.

DC: Nicolás Ibáñez - El delantero argentino suele ser el delantero estelar de Joel Huiqui gracias a su olfato goleador.

Así se vería la formación de Cruz Azul (5-1-3-1)

Portero: Andrés Gudiño.

Defensas: Jeremy Márquez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi, Omar Campos.

Mediocampistas: Érik Lira; José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez

Delantero: Nicolás Ibáñez.

La posible alineación titular de León vs Cruz Azul

Diber Cambindo es el referente goleador de León | Leopoldo Smith/GettyImages

PO: Óscar García - Es un guardameta que destaca por sus reflejos, sus reacciones en distancias cortas y su capacidad para intervenir en mano a mano.

LD: Iván Moreno - El lateral derecho tiene vocación ofensiva, velocidad y capacidad para incorporarse al ataque y enviar centros al área.

DFC: Jhohan Romaña - El defensa central es fuerte en los duelos individuales, agresivo en la marca y con buena capacidad para anticipar.

DFC: Juan José Guevara - El central destaca por su fortaleza física, el juego aéreo y la disputa de balones divididos.

LI: Sebastián Vegas - El defensor chileno cuenta con buena salida de balón y capacidad para iniciar jugadas desde el fondo, su polivalencia aporta mucho al equipo y se ha acondicionado más como lateral por izquierda.

MCD: Luis Valadez - Es un mediocampista mexicano que destaca por su movilidad y capacidad para participar en la construcción del juego.

MD: Daniel Arcila - El jugador cuenta con buen control orientado, capacidad para filtrar pases y habilidad para generar ocasiones cerca del área.

MCO: Rodrigo Echeverría - El mediocampista es disciplinado tácticamente, fuerte en los duelos y eficaz para recuperar balones y dar equilibrio al equipo.

MCO: Fernando Beltrán - El mediocampista es dinámico, con gran movilidad, capacidad para recuperar balones y también cuenta con un gran despliegue físico.

MI: Ismael Díaz - Es un atacante panameño que juega principalmente como extremo izquierdo, aunque también puede desempeñarse como delantero centro o mediapunta. Es diestro y destaca por su capacidad para atacar hacia el interior.

DC: Diber Cambindo - Es un delantero de potencia y profundidad, con capacidad para generar peligro y finalizar las jugadas.

Así se vería la formación del León (4-1-4-1)

Portero: Óscar García.

Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan José Guevara, Sebastián Vegas.

Mediocampistas: Luis Valadez; Daniel Arcila, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Ismael Díaz.

Delanteros: Diber Cambindo.