La derrota de las Chivas ante Pachuca en la ida de los cuartos de final de la Liga MX estuvo acompañada de una polémica que tuvo como protagonista a Oussama Idrissi. El extremo de los Tuzos fue expulsado después de realizar una serie de gestos hacia el banquillo del Guadalajara.

El futbolista marroquí había sido la gran figura del encuentro tras firmar el doblete que le permitió al conjunto hidalguense quedarse con la victoria. Sin embargo, su actuación quedó empañada por una conducta que le costó la tarjeta roja sobre el cierre del cotejo.

Gabriel Milito aclaró que las señas de Ousama Idrissi no eran para él. 🗣️#LigaMX pic.twitter.com/6UeOTznTzE — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 27, 2026

Durante el incidente, Idrissi arremetió verbalmente contra uno de los integrantes del banquillo del Guadalajara. "Tú hablas mucho, gordo", explotó el atacante de Pachuca, generando incertidumbre respecto al destinatario de sus palabras. Una de las posibilidades que surgieron fue que el mensaje estuviese dirigido al entrenador del Rebaño, Gabriel Milito.

Una vez finalizado el encuentro, el estratega argentino fue cuestionado sobre lo sucedido y descartó haber tenido algún enfrentamiento con el futbolista de los Tuzos. Milito aseguró desconocer los motivos que llevaron al extremo a reaccionar de dicha manera, aunque fue contundente al negar que existiera un conflicto entre ambos.

Pachuca v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

"No tengo ni idea qué fue lo que sucedió. Conmigo no. No tengo ningún tipo de problema con ningún jugador rival, aparte, no me dio ningún motivo. Será una baja importante para ellos", expresó el entrenador del Guadalajara, quien también reconoció el impacto deportivo que tendrá la ausencia del marroquí.

A la espera de lo que pueda conseguir la directiva del Pachuca mediante una apelación, Idrissi no será elegible para disputar el encuentro de vuelta en Guadalajara. Se trata de una ausencia severa para los Tuzos, considerando el peso ofensivo del extremo y su actuación en el primer compromiso.

Por su parte, las Chivas tendrán que aprovechar las circunstancias para revertir el resultado adverso y mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el campeonato de la Liga MX. El conjunto dirigido por Milito tendrá la responsabilidad de responder ante su afición, después de haber cerrado la fase regular como líder.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX