El primer capítulo de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX entre el Club León y el Club de Fútbol Cruz Azul en el Estadio León se disputará a mitad de semana.

De esa manera, les compartimos la información más completa acerca de este enfrentamiento que será muy interesante entre el vigente campeón del fútbol mexicano y el cuadro esmeralda.

Pronóstico SI Fútbol

A pesar de que el conjunto guanajuatense será local en el juego de ida, la Máquina Celeste tiene un equipo ampliamente superior y en teoría buscarán llegar con ventaja para la vuelta.

Por ende, vemos factible que la visita gana por la mínima diferencia en el partido de ida a los Panzas Verdes, por lo que intentarán redimirse de la derrota ante Chivas.

León 1-2 Cruz Azul

¿A qué hora se juega el León vs Cruz Azul?

Ciudad: León

Estadio: León

Fecha: jueves 26 de noviembre

Hora: 22:00 EE.UU (Este), 21:00 MX

La sede será el Estadio León | Leopoldo Smith/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre León vs Cruz Azul (últimos cinco enfrentamientos)

León: 2

2 Empate : 0

: 0 Cruz Azul: 3

Último partido entre ambos: 01/11/26 - Cruz Azul 2-1 León - Liga MX

Últimos 5 partidos

León Cruz Azul Santos 1-2 León Chivas 1-0 Cruz Azul León 1-1 Chivas Tigres 2-3 Cruz Azul Cruz Azul 2-1 León Cruz Azul 2-1 León León 1-1 Toluca Querétaro 1-3 Cruz Azul Tigres 0-2 León Pachuca 1-2 Cruz Azul

¿Cómo ver el León vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de León

Los Panzas Verdes ganaron en la última fecha al Santos Laguna y con ello e metieron como séptimos en la clasificación para medirse al sublíder.

De esa manera, se cruzarán a la Máquina Celeste que finalizó en segundo sitio, luego de haber caído ante el Rebaño Sagrado en la Jornada 17.

La posible alineación de León (4-1-4-1): Óscar García; Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Sebastián Vegas; José Rodríguez; Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Daniel Arcila; Diber Cambindo.

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Finaliza el partido en Guadalajara.



A pensar en defender el título en la liguilla ➡️ pic.twitter.com/TJIoPLtAxR — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 23, 2026

La Máquina Celeste cayó en la última jornada de la fase regular ante el Guadalajara por la mínima diferencia 1-0 y con ello se quedaron con el subliderato general.

Por lo tanto, el Rebaño Sagrado se quedó con el primer lugar de la clasificación general con 33 puntos.

La posible alineación de Cruz Azul (4-2-3-1): Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Agustín Palavecino, Érik Lira; José Paradela, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi; Nicolás Ibáñez.

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