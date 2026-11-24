El Barcelona viaja 5.000 kilómetros para enfrentarse este miércoles 25 de noviembre al Sabah en por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League.

Tras remontar de gran forma al Villarreal en último domingo, el conjunto de Hansi Flick llega con la confianza en alto y sabiendo que un triunfo en Bakú será un gran paso para alcanzar la clasificación directa a los 8vos de final del certamen. Los culés ocupan quinto lugar con nueve puntos, producto de tres victorias (Feyenoord, Galatasaray y Aston Villa) y una derrota (PSG)

Enfrente estará un Sabah que disputa su primera Champions y que solo ganó uno de sus cuatro partidos, ante el Slavia de Praga como local.

El viaje a Azerbaiyán llega en medio de un calendario exigente, con nueve partidos en 28 días. Por eso Flick decidió dosificar a algunas de sus figuras y no arriesgar con los jugadores que arrastran molestias. La lista de 22 convocados incluye algunas novedades, entre ellas la primera citación al primer equipo del juvenil Jesse Bisiwu.

Lesionados del Barcelona vs Sabah

Lamine Yamal es la gran ausencia. El extremo terminó el encuentro ante Villarreal con molestias leves en el tobillo derecho y el cuerpo técnico decidió que no viaje por precaución. Se espera que esté disponible para la visita al Deportivo del domingo.

Andreas Christensen tampoco estará. El central renunció a la convocatoria de Dinamarca para trabajar durante el parón, pero sufrió una molestia en el sóleo de la pierna izquierda en un entrenamiento de la semana pasada. Flick explicó que estaría fuera unos dos partidos.

Lamine Yamal | Quality Sport Images/GettyImages

Pau Cubarsí, en cambio, vuelve a la convocatoria. El central regresó de la selección española con molestias en el psoas tras el partido ante Inglaterra y Flick decidió preservarlo ante el Villarreal. El propio técnico había aclarado que no se trataba de nada importante, aunque prefería tener cuidado.

A estas ausencias se suman las de larga data. Rodri sigue recuperándose de la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió ante el Aston Villa, y su regreso se espera para principios de diciembre. Xavi Espart continúa con la recuperación de la lesión en la sindesmosis del tobillo derecho que sufrió en el Clásico y no volverá hasta mediados de diciembre, mientras que Roony Bardghji sigue con la rehabilitación de la rotura del ligamento cruzado anterior.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Lamine Yamal Molestias en el tobillo derecho Descartado 29 de noviembre (ante el Deportivo) Andreas Christensen Molestias en el sóleo de la pierna izquierda Descartado Finales de noviembre Rodri Lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha Descartado Principios de diciembre Xavi Espart Lesión en la sindesmosis del tobillo derecho Descartado Mediados de diciembre Roony Bardghji Rotura del ligamento cruzado anterior Descartado Mayo 2027 Pau Cubarsí Molestias en el psoas En duda Jugaría en Bakú

Suspendidos del Barcelona vs Sabah

El Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante el Sabah.

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