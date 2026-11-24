Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Sabah
El Barcelona viaja 5.000 kilómetros para enfrentarse este miércoles 25 de noviembre al Sabah en por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League.
Tras remontar de gran forma al Villarreal en último domingo, el conjunto de Hansi Flick llega con la confianza en alto y sabiendo que un triunfo en Bakú será un gran paso para alcanzar la clasificación directa a los 8vos de final del certamen. Los culés ocupan quinto lugar con nueve puntos, producto de tres victorias (Feyenoord, Galatasaray y Aston Villa) y una derrota (PSG)
Enfrente estará un Sabah que disputa su primera Champions y que solo ganó uno de sus cuatro partidos, ante el Slavia de Praga como local.
El viaje a Azerbaiyán llega en medio de un calendario exigente, con nueve partidos en 28 días. Por eso Flick decidió dosificar a algunas de sus figuras y no arriesgar con los jugadores que arrastran molestias. La lista de 22 convocados incluye algunas novedades, entre ellas la primera citación al primer equipo del juvenil Jesse Bisiwu.
Lesionados del Barcelona vs Sabah
Lamine Yamal es la gran ausencia. El extremo terminó el encuentro ante Villarreal con molestias leves en el tobillo derecho y el cuerpo técnico decidió que no viaje por precaución. Se espera que esté disponible para la visita al Deportivo del domingo.
Andreas Christensen tampoco estará. El central renunció a la convocatoria de Dinamarca para trabajar durante el parón, pero sufrió una molestia en el sóleo de la pierna izquierda en un entrenamiento de la semana pasada. Flick explicó que estaría fuera unos dos partidos.
Pau Cubarsí, en cambio, vuelve a la convocatoria. El central regresó de la selección española con molestias en el psoas tras el partido ante Inglaterra y Flick decidió preservarlo ante el Villarreal. El propio técnico había aclarado que no se trataba de nada importante, aunque prefería tener cuidado.
A estas ausencias se suman las de larga data. Rodri sigue recuperándose de la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió ante el Aston Villa, y su regreso se espera para principios de diciembre. Xavi Espart continúa con la recuperación de la lesión en la sindesmosis del tobillo derecho que sufrió en el Clásico y no volverá hasta mediados de diciembre, mientras que Roony Bardghji sigue con la rehabilitación de la rotura del ligamento cruzado anterior.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Lamine Yamal
Molestias en el tobillo derecho
Descartado
29 de noviembre (ante el Deportivo)
Andreas Christensen
Molestias en el sóleo de la pierna izquierda
Descartado
Finales de noviembre
Rodri
Lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha
Descartado
Principios de diciembre
Xavi Espart
Lesión en la sindesmosis del tobillo derecho
Descartado
Mediados de diciembre
Roony Bardghji
Rotura del ligamento cruzado anterior
Descartado
Mayo 2027
Pau Cubarsí
Molestias en el psoas
En duda
Jugaría en Bakú
Suspendidos del Barcelona vs Sabah
El Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante el Sabah.
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Daniel Szwarc es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Licenciado en Administración, su verdadera pasión siempre es el fútbol y la vive como hincha de River Plate. Con 13 años en medios digitales y más de 12.000 artículos escritos, también dirigió la sección de Deportes del diario español Hércules.