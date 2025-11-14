Los 15 mejores porteros de LaLiga en la actualidad

Mientras Marc-André ter Stegen sigue lesionado y no tiene una fecha clara para su regreso, el FC Barcelona sigue pasando problemas con la portería, ya que Joan García, el guardameta que trajeron para encargarse de la portería en esta temporada, también se lesionó.

El arco en el equipo catalán está en un momento de incertidumbre, mientras que en el archirrival del Barça, el Real Madrid, cuentan con la seguridad de Thibaut Courtois, considerado por muchos como el mejor guardameta de LaLiga.

Ante este panorama, en Sports Illustrated Fútbol repasamos a los 15 mejores arqueros en la actualidad del torneo español, repasando sus carreras y, sobre todo, el momento que viven con sus respectivos equipos.

15. Julen Agirrezabala

Deportivo Alaves v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Es un guardameta joven, que todavía tiene mucho espacio de mejora, a sus 24 años de edad. Destaca por su altura, su capacidad para resolver en el balón parado y su juego de buena salida con los pies.



Aunque sus números no son los mejores, gracias al momento que vive el Valencia, es considerado como un portero que podría pasar a un equipo de mayor mercado en el futuro.

14. Paulo Gazzaniga

Getafe CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El guardameta argentino del Girona vive un buen momento gracias a sus atajadas, que son espectaculares y que decoran los principales noticieros deportivos cada semana. Ha disputado 11 partidos, todos como titular y, aunque ha recibido 18 goles, la mayoría han sido inevitables. Tiene buen margen de mejora y buena proyección para el futuro.

13. Marko Dmitrovic

RCD Espanyol de Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

Es un portero con mucha experiencia, que cuenta con 33 años de edad y fue el encargado de sustituir a Joan García, quien se marchó del Espanyol para sumarse a las filas del FC Barcelona. El veterano tiene 15 goles encajados en 12 partidos, para una media de 1.25. Más allá de eso, su solvencia en el juego aéreo lo convierten en uno de los mejores del torneo.

12. Aarón

Athletic Club v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El portero del Real Oviedo es de los mejores en cuanto a paradas por partido se refiere, con 64 paradas totales, en un total de 12 partidos disputados. El valenciano es figura en su equipo, ya que es uno de los conjuntos que más recibe remates en lo que va de campaña.



Fue clave en el ascenso a la primera división y se mantiene como el guardameta titular del club.

11. Sergio Herrera

CA Osasuna v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El guardameta del Osasuna suele ser de los porteros más destacados de cada fin de semana en LaLiga. Ha sido titular en los primeros 12 partidos de la temporada, coleccionando números interesantes.



Tiene un promedio de 1.08 goles recibidos por juego, en un equipo que le suelen rematar mucho en los partidos.

10. Augusto Batalla

Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El argentino de 29 años de edad está teniendo una campaña soñada con el Rayo Vallecano y viene de ser clave para mantener el arco en 0 en el pasado duelo en Vallecas ante el Real Madrid. Tiene 14 goles encajados, con una media de 1.14 por juego. Sus reflejos para evitar tantos que parecían inevitables lo tiene en este ranking.

9. Remiro

Real Sociedad v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El guardameta de 30 años de edad cada vez se consolida más con la Real Sociedad. Aunque el equipo ha tenido problemas defensivos en estos primeros 12 compromisos de la temporada, su arquero ha sido figura para evitar las celebraciones del equipo contrario.



Ha encajado 17 goles, una cifra alta, pero eso no habla de lo buen guardameta que es bajo los tres palos.

8. Pau López

RCD Espanyol de Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Es uno de los arqueros menos goleados de la temporada, con una media de 1.0 por partido. Es muy seguro en sus salidas en la pelota parada y juega muy bien con los pies.



A los 30 años de edad ha conseguido ser titular en siete compromisos esta temporada y se ha adueñado del arco del cuadro del Real Betis Balompié.

7. David Soria

Getafe CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El arquero del Getafe acostumbra a brillar entre los mejores guardametas de LaLiga campaña tras campaña. A sus 32 años de edad está en un momento de forma muy interesante, siendo titular en los 12 compromisos de su equipo, con una media de 1.12 de goles encajados. Ha sido clave en los momentos en los que lo ha necesitado su equipo.

6. Antonio Sivera

Girona FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Ha sido toda una revelación esta temporada con el Alavés. El guardameta de 29 años de edad ha recibido 11 goles en 12 partidos, para un promedio de 0.92 por partido. Esas estadísticas, en un cuadro como el Alavés, son para destacar por la influencia que ha tenido en los resultados de su club.

5. Luiz Junior

RCD Espanyol de Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

Otro de los arqueros que han sido una revelación en esta campaña, convirtiéndose en uno de los menos goleados en lo que va de temporada, con una media de 0.44 goles por encuentro. El brasileño de 29 años de edad se está consolidando en el arco del Villarreal, con 9 titularidades.

4. Joan García

FC Barcelona Open Training Session in Spotify Camp Nou | Pedro Salado/GettyImages

Actualmente está lesionado, pero en los 6 compromisos que disputó con el Barcelona, el guardameta catalán brilló y esos es un buen augurio para el futuro, cuando se recupere y vuelva a contar con la confianza para ser titular. Le hicieron 4 goles en los seis compromisos, para un total de 0.67 tantos por juego.

3. Unai Simón

Newcastle United FC v Athletic Club - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Justin Setterfield/GettyImages

Guardameta con gran trayectoria e influencia tanto en el Athletic Club de Bilbao como en la selección española. Su solvencia para detener balones en la pelota parada y la seguridad que ofrece con sus atajadas lo colocan en un lugar privilegiado de este conteo. Tiene 13 goles encajados en 12 partidos en esta temporada.

2. Oblak

Atletico Madrid v Levante - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

La experiencia de Oblak bajo los tres palos lo colocan en un sitial privilegiado entre los mejores guardametas no sólo de España, sino también a nivel mundial. Ha encajado 11 goles en 12 partidos, para una media de 0.92. Más allá de las estadísticas, la influencia y el liderazgo que tiene en el Atlético de Madrid es notable.

1. Thibaut Courtois

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Michael Regan/GettyImages

El guardameta belga es considerado el mejor del mundo por varios analistas, no solo por sus atajadas espectaculares, su solvencia bajo los tres palos y su buena salida con los pies, sino por los momentos en los que aparece para salvar al Real Madrid. Tiene liderazgo y se nota cada vez que el conjunto merengue sale al campo con Thibaut Courtois.