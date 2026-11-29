El regreso de André Jardine a la Liga MX podría estar más cerca de lo que se piensa. De acuerdo con los reportes más recientes, el estratega brasileño no seguirá al frente del Shabab Al-Ahli tras perder la final de la Supercopa de Emiratos Árabes Unidos. En este contexto, varios clubes del futbol mexicano tienen en su radar al estratega que consiguió el tricampeonato con las Águilas del América.

Estas son algunas de las escuadras que podrían estar interesadas en los servicios de Jardine para el Clausura 2027.

4. Atlético San Luis

André Jardine llegó a la Liga MX para dirigir al San Luis | Agustin Cuevas/GettyImages

Aunque se prevé que Diego Mejía siga al frente del San Luis para el Clausura 2027, existe una minúscula posibilidad de que la directiva potosina busque a Jardine. El estratega brasileño clasificó al club a su primera liguilla en la historia y ha demostrado que es capaz de sacar el mayor provecho a una plantilla corta. Los principales obstáculos para que el cuadro Colchonero contrate al técnico son su alto contrato y el interés de otros clubes con mayor prosapia.

3. América

¿Es el momento indicado para que Jardine regrese al América? | Hector Vivas/GettyImages

Parece poco probable, pero no imposible. Ante el fracaso de las Águilas en el Apertura 2026, Jardine podría ser una opción para volver a tomar las riendas del equipo. El técnico brasileño quería continuar en la institución azulcrema, pero tuvo que salir por un desgaste con la directiva a finales del Clausura 2026. El futuro de Guillermo Almada es incierto después de un torneo al frente de la escuadra emplumada y, ¿quién podría ser un mejor candidato para asumir el cargo que el técnico más ganador en la historia del América? Jardine salió del club en buenos términos, lo que aumenta las posibilidades para un regreso.

2. Tigres

Jardine es una de las opciones que maneja Tigres | Azael Rodriguez/GettyImages

Jardine sería una de las prioridades de la directiva de Tigres, sobre todo tras la negativa de Guillermo Barros Schelotto. El brasileño conoce la Liga MX a la perfección, tras sus gestiones en Atlético San Luis y el América, y su palmarés lo respalda. En caso de llegar al equipo de la UANL, Jardine tendrá el difícil trabajo de reconstruir un equipo que se ha quedado sin figuras y que no supo hacer el recambio generacional. Esto con un presupuesto mucho más bajo que en años anteriores. Un reto más que complicado.

1. Toluca

Jardine sería el relevo perfecto de Antonio Mohamed | Hector Vivas/GettyImages

André Jardine es el candidato número uno para tomar las riendas del Toluca una vez que Antonio Mohamed deje el cargo en diciembre. El brasileño es el favorito de la directiva de los Diablos Rojos e incluso ya habría existido un acercamiento entre ambas partes. El estratega sudamericano encontraría en el cuadro escarlata a una plantilla muy competitiva para volver a pelear los primeros lugares en la Liga MX.