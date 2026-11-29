Los 4 equipos de la Liga MX a los que podría llegar André Jardine
El regreso de André Jardine a la Liga MX podría estar más cerca de lo que se piensa. De acuerdo con los reportes más recientes, el estratega brasileño no seguirá al frente del Shabab Al-Ahli tras perder la final de la Supercopa de Emiratos Árabes Unidos. En este contexto, varios clubes del futbol mexicano tienen en su radar al estratega que consiguió el tricampeonato con las Águilas del América.
Estas son algunas de las escuadras que podrían estar interesadas en los servicios de Jardine para el Clausura 2027.
4. Atlético San Luis
Aunque se prevé que Diego Mejía siga al frente del San Luis para el Clausura 2027, existe una minúscula posibilidad de que la directiva potosina busque a Jardine. El estratega brasileño clasificó al club a su primera liguilla en la historia y ha demostrado que es capaz de sacar el mayor provecho a una plantilla corta. Los principales obstáculos para que el cuadro Colchonero contrate al técnico son su alto contrato y el interés de otros clubes con mayor prosapia.
3. América
Parece poco probable, pero no imposible. Ante el fracaso de las Águilas en el Apertura 2026, Jardine podría ser una opción para volver a tomar las riendas del equipo. El técnico brasileño quería continuar en la institución azulcrema, pero tuvo que salir por un desgaste con la directiva a finales del Clausura 2026. El futuro de Guillermo Almada es incierto después de un torneo al frente de la escuadra emplumada y, ¿quién podría ser un mejor candidato para asumir el cargo que el técnico más ganador en la historia del América? Jardine salió del club en buenos términos, lo que aumenta las posibilidades para un regreso.
2. Tigres
Jardine sería una de las prioridades de la directiva de Tigres, sobre todo tras la negativa de Guillermo Barros Schelotto. El brasileño conoce la Liga MX a la perfección, tras sus gestiones en Atlético San Luis y el América, y su palmarés lo respalda. En caso de llegar al equipo de la UANL, Jardine tendrá el difícil trabajo de reconstruir un equipo que se ha quedado sin figuras y que no supo hacer el recambio generacional. Esto con un presupuesto mucho más bajo que en años anteriores. Un reto más que complicado.
1. Toluca
André Jardine es el candidato número uno para tomar las riendas del Toluca una vez que Antonio Mohamed deje el cargo en diciembre. El brasileño es el favorito de la directiva de los Diablos Rojos e incluso ya habría existido un acercamiento entre ambas partes. El estratega sudamericano encontraría en el cuadro escarlata a una plantilla muy competitiva para volver a pelear los primeros lugares en la Liga MX.
Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.