El Apertura 2026 tiene su Liguilla definida. El actual campeón defensor, Cruz Azul, no pudo quedarse con el liderato luego de caer contra Chivas en el Estadio Akron por la mínima de Efraín Álvarez en la última fecha. Luego de dicho tropezón, los celestes se tuvieron que conformar con el subliderato aprovechando que el América sucumbió frente a Tigres.

TENEMOS RIVAL



Cruz Azul enfrentará al León en los 4tos de Final del Apertura 2026.



El primer paso en la búsqueda del Bicampeonato llevará a La Máquina al Bajío.



¡Vamos todos juntos por la 11! pic.twitter.com/R4ONsFOV9M — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) November 23, 2026

Su rival para los cuartos de final es León, que acabó en el séptimo peldaño tras meterse de último momento a la Fiesta Grande al pegarle 1-2 a Santos Laguna en la Comarca con un autogol de Emmanuel Echeverría y una diana del panameño Ismael Díaz. La serie tendrá inicio en el Estadio Nou Camp y cerraría en el Estadio Banorte Azteca.

¿Cuáles son los antecedentes en Liguilla del Cruz Azul vs León?

Han sido siete las ocasiones que estos dos han chocado en la fase final si contamos la Fiesta Grande y el repechaje. La balanza está a favor de los de La Noria con cuatro éxitos por tres de los Esmeraldas, que podrían empatar el historial.



De hecho, su primer enfrentamiento se dio en la gran final de la Temporada 1972-1973. Se tuvieron que disputar tres cotejos para definir al campeón. En la Ida, celebrada en el Bajío, todo acabó 1-1 con goles del argentino Rafael Albrecht y Fernando Bustos, por la casa y la visita, respectivamente. En la vuelta, festejada en el Estadio Azteca, no hubo anotaciones, así que el título tuvo que disputarse en una sede neutral, el Estadio Cuauhtémoc, con La Máquina remontando 2-1 a través de Javier ‘Kalimán’ Guzmán y un autogol de Jorge Davino, pese a que el argentino Roberto Salomone había adelantado a los guanajuatenses.

Jorge Davino Salta sobre la barrida de Javier Guzmán y cruza su derechazo a gol. pic.twitter.com/MZ5RTDj7Od — FUTBOL RETRO ⚽️ (@ShinitoJoseLuis) June 25, 2023

Después tuvieron que pasar casi 20 años para reencontrarse, esta vez en semifinales. En la Temporada 1991-92, los dos disputaron el pase a la gran final, con La Fiera saliendo vencedora para más adelante levantar su quintó título de Liga MX ante Puebla. El Juego 1 acabó 3-1 a favor de La Máquina y el Juego 2 se lo llevaron los Esmeraldas por 2-0 para dejar el global 3-3, avanzando gracias al gol de visitante.



Una vez más el destino los puso a ambos en la disputa del trofeo. El Invierno 1997 es bien recordado porque Carlos Hermosillo le dio el título a los celestes tras marcar un penal al arquero argentino Ángel David Comizzo, quien cometió la pena máxima tras darle una patada en el rostro abriéndole una herida. Ensangrentado y todo, El Grandote de Cerro Azul superó al sudamericano en los tiempos extra a través del gol de oro para poner el 2-1 final. Benjamín Galindo hizo el tanto celeste en el primer juego y Missael Espinoza hizo la diana esmeralda en el segundo cotejo.



Luego tuvieron que pasar muchísimos años para otra serie entre ellos porque La Fiera estuvo deambulando un largo rato en el ascenso. En el Apertura 2012 les tocó enfrentarse en los cuartos de final. León llegó como tercero y Cruz Azul como sexto. La Máquina sacó ventaja en el Estadio Azul por 2-1 gracias a Gerardo Flores y el argentino Mariano Pavone, mientras el uruguayo Sebastián Maz descontó. Ya en el Bajío, los Panzas Verdes golearon 3-0 con doblete del uruguayo Matías Britos para dejar 4-2 el global.

7 de diciembre de 1997: con este penalti anotado por Carlos Hermosillo, Cruz Azul derrotó León 2-1 en el global de la final del Invierno 1997.

Este es el octavo Título de Liga en la historia de la «máquina celeste». pic.twitter.com/duvRLDbIHt — Archivo Futbolero (@ArchivoFutboler) December 7, 2020

Dos años más tarde, en el Clausura 2014, volvieron a chocar en cuartos de final y otra vez los Panzas Verdes se llevaron el boleto a semifinales. Cruz Azul era líder y La Fiera entró como octavo, eliminado al superlíder gracias al criterio del gol de visitante, obra de José María ‘Chema’ Cárdenas en el primer juego. Se dio un empate 1-1 en la Ida y un 2-2 en la vuelta, el global quedó 3-3. En ese campeonato, León acabó campeón venciendo a Pachuca.



Para el Apertura 2022 les tocó eliminarse en el repechaje. La Máquina fue séptima y La Fiera fue décima, prevaleciendo la justicia porque la primera venció por la mínima del uruguayo Ignacio Rivero en el Estadio Azteca.



Finalmente, el Clausura 2025 los tuvo protagonizando una de las llaves de cuartos de final. En el Nou Camp, hubo tantos de Sebastián Santos e Iván Moreno por la casa, con Nacho Rivero y Andrés Montaño, con un doblete, poniendo el 2-3. En el Estadio Olímpico Universitario, Rivero volvió a aparecer, el venezolano Jhonder Cádiz descontó y un autogol del chileno Rodrigo Echeverría condenó el 5-3 global.