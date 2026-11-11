Los cinco motivos por los que Pochettino sería un buen entrenador para el Manchester United

El Manchester United atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Los resultados de la vigente temporada 2026/27 encendieron las alarmas en Old Trafford y la continuidad de Michael Carrick quedó bajo cuestionamiento después de un comienzo que dejó al equipo en puestos de descenso de la Premier League.

En ese escenario, Mauricio Pochettino comenzó a ganar fuerza como posible sucesor. El argentino, actualmente al frente de la selección de Estados Unidos, reúne una serie de características que podrían encajar con las necesidades de los Red Devils.

🚨💣 Manchester United are advancing in talks to appoint Mauricio Pochettino as new head coach.



Pochettino wants the job and talks are moving forward, as @TheAthleticFC reports.



He’s the clear favorite waiting for club final decision. pic.twitter.com/o0nLPB2A18 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2026

Su conocimiento del fútbol inglés, la experiencia en clubes de máxima exigencia y una metodología enfocada en el protagonismo ofensivo lo convierten en un nombre atractivo para encabezar una reconstrucción deportiva.

A continuación, los 5 motivos por los que Pochettino sería un buen entrenador para el Manchester United:

1. Recuperar una identidad futbolística

United States Training Camp | Taylor Banner/USSF/GettyImages

Uno de los principales problemas del Manchester United durante las últimas temporadas fue la dificultad para consolidar una idea de juego. Los diferentes entrenadores que pasaron por Old Trafford intentaron imponer sus propios modelos, pero ninguno consiguió establecer una identidad sostenida en el tiempo.



Pochettino suele apostar por equipos protagonistas, con presión alta, intensidad física, recuperación rápida de la pelota y transiciones ofensivas. Su llegada podría darle al United una estructura reconocible y recuperar un estilo que conecte con las expectativas de sus aficionados.

2. Potenciar a los más jóvenes del plantel

Chelsea v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

El desarrollo de futbolistas es otra de las grandes virtudes del entrenador argentino. Durante su etapa en el Tottenham consiguió convertir a Harry Kane y Dele Alli en figuras de primer nivel, mientras que también tuvo un papel importante en el crecimiento de Son Heung-min.



En Manchester encontraría un plantel con jóvenes de gran proyección, como Kobbie Mainoo, Leny Yoro y Benjamin Šeško. Su metodología podría ayudarlos a dar un salto de calidad y convertirse en piezas fundamentales de un proyecto que necesita construir pensando tanto en el presente como en el futuro.

3. Construir un equipo competitivo sin depender de grandes inversiones

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | Visionhaus/GettyImages

El paso de Pochettino por el Tottenham representa uno de los mejores ejemplos de su capacidad para organizar un plantel y competir contra instituciones con mayor poder económico. Durante su gestión, los Spurs se consolidaron entre los mejores equipos de Inglaterra y alcanzaron la final de la UEFA Champions League de 2019.



Ese antecedente resulta especialmente interesante para un Manchester United que necesita mejorar su rendimiento deportivo sin depender exclusivamente de nuevas incorporaciones millonarias. El argentino podría encontrar soluciones dentro del plantel, mejorar el funcionamiento colectivo y conseguir que sus futbolistas rindan por encima de sus posibilidades individuales.

4. Recuperar el compromiso y la confianza del vestuario

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

La situación del United también exige un entrenador con capacidad para gestionar las emociones de un grupo golpeado por los malos resultados. En ese sentido, Pochettino se caracteriza por mantener una relación cercana con sus dirigidos, aunque sin resignar la exigencia física y profesional.



Su experiencia en vestuarios con figuras internacionales, como ocurrió durante sus etapas en el Paris Saint-Germain y el Chelsea, representa un antecedente importante. En Old Trafford tendría la responsabilidad de recuperar la confianza de los futbolistas, fortalecer el compromiso colectivo y establecer una dinámica de trabajo que permita superar el momento de inestabilidad.

5. Su experiencia en reconstruir proyectos deportivos

FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTH | HENRY NICHOLLS/GettyImages

Pochettino también conoce lo que significa asumir equipos que necesitan recuperar competitividad. En el Southampton consiguió consolidar un proyecto que terminó alcanzando el octavo puesto de la Premier League en la temporada 2013/14, mientras que en el Chelsea logró mejorar el rendimiento de un plantel que atravesaba dificultades durante la campaña 2023/24.



En los Blues terminó sexto y consiguió la clasificación a competiciones europeas, después de un comienzo irregular. Aunque el desafío en Manchester sería todavía más importante por la dimensión histórica de la institución, su capacidad para ordenar proyectos y establecer objetivos a mediano plazo aparece como otro argumento a favor de su candidatura.

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