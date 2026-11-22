El descenso es el gran fantasma del fútbol. No importa la historia, la cantidad de títulos ni el tamaño de la hinchada. Una mala temporada puede mandar a cualquiera a la segunda división. Lo aprendieron por las malas River en Argentina, Juventus en Italia, Santos en Brasil y más recientemente, el Wolfsburgo, que tras 29 temporadas en la Bundesliga perdió la categoría por primera vez en su historia.

Los clubes que nunca descendieron cargan con un orgullo especial. Algunos llevan más de un siglo en la máxima categoría, otros consiguieron su ascenso hace pocos años y todavía no saben lo que es bajar. Repasamos, país por país, cuáles son los equipos de las grandes ligas que nunca perdieron la categoría.

1. España: Real Madrid, Barcelona y Athletic Club

Fc Barcelona V Real Madrid Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Tres clubes jugaron todas las ediciones de LaLiga desde su creación en 1929. El Real Madrid es el máximo ganador, con 36 títulos de liga, seguido por el Barcelona, que revalidó el campeonato la temporada pasada y suma 29. La actual es la edición número 96 del torneo, y ninguno de los dos faltó a una sola.



El caso del Athletic Club es todavía más llamativo: con su política de jugar solo con futbolistas formados en el País Vasco o vinculados a la región, nunca bajó de categoría y ganó ocho Ligas.



Eso sí, algunos sustos corrieron. El Barça tuvo que jugar una promoción de permanencia en 1942 y el Athletic se salvó en la última fecha en 2007.

2. Italia: Inter de Milán

Inter de Milán es el único equipo italiano que no descendió | Severin Aichbauer/GettyImages

En Italia hay un solo club que puede presumir de no haber descendido jamás. Inter e el único que disputó todas las temporadas de la Serie A desde que el torneo adoptó el formato de liga en 1929/30. Sus hinchas se lo recuerden cada vez que pueden a los de Juventus y Milan.



La Juventus bajó a la Serie B en 2006 por el escándalo del Calciopoli, y el Milan descendió dos veces, en 1980 y en 1982. El Inter, en cambio, viene de ganar la Serie A 2025/26, su título número 21.



El susto más grande lo vivió en 1993/94, cuando terminó 13°, apenas un punto por encima de la zona de descenso, en la misma temporada en la que ganó la Copa de la UEFA.

3. Inglaterra: los seis sobrevivientes de la Premier League

Liverpool v Arsenal FC | Michael Steele/GettyImages

Inglaterra es la excepción. En más de 130 años de historia de la liga, no hay un solo club que nunca haya descendido. Ni siquiera los integrantes del llamado 'Big Six' se salvaron. El Arsenal bajó una única vez, en 1913, y el Liverpool descendió por última vez en 1954. El Manchester United perdió la categoría en 1974, el Tottenham en 1977 y el Chelsea en 1988. El Manchester City es el que lo sufrió más recientemente: bajó de la Premier League en 2001 y en los años 90 llegó a jugar en la tercera división.



Lo que sí existe es un grupo de sobrevivientes de la era Premier League, que comenzó en 1992. Ellos son Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester United y Tottenham. El City no está en la lista, y su lugar lo ocupa el Everton, que no baja desde 1951.



El Arsenal juega en la máxima categoría sin interrupciones desde 1919, la racha más larga del país. El que más cerca estuvo de perder su lugar en este exclusivo grupo fue el Tottenham, equipi que en mayo de 2026 llegó a la última fecha en el puesto 17 y se salvó al ganarle 1-0 al Everton.

4. Alemania: Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Augsburgo, RB Leipzig y Union Berlin

Bayern Múnich, el más campeón de Alemania | DeFodi Images/GettyImages

La Bundesliga perdió este año a dos integrantes de la lista: el Wolfsburgo, que descendió por primera vez tras 29 temporadas luego de perder el repechaje ante el Paderborn, y el Heidenheim. Quedan seis clubes que nunca bajaron desde que llegaron a la máxima categoría.



El Bayern está en la Bundesliga desde 1965 y es el amo absoluto del torneo, con 34 títulos. El Bayer Leverkusen llegó en 1979 y se salvó en la última fecha en 1996 y en 2003, antes de ganar la liga invicto en 2024. Completan la lista Hoffenheim (desde 2008), Augsburgo (desde 2011), RB Leipzig (desde 2016) y Union Berlin (desde 2019).

5. Francia: PSG

El PSG es desde hace años el dueño absoluto del fútbol francés | Xinhua News Agency/GettyImages

El Paris Saint-Germain juega en la máxima categoría de forma ininterrumpida desde 1974, aunque con un matiz. En 1972, tras separarse del Paris FC, el club tuvo que empezar desde la tercera división, aunque no por un descenso deportivo.



Desde su regreso a la élite nunca volvió a bajar, y hoy es el gran dominador del fútbol francés: en 2025/26 ganó su quinta Ligue 1 consecutiva y llegó a 14 títulos, récord absoluto en la historia del campeonato. Gigantes como el Marsella, el Saint-Étienne, el Mónaco o el Lyon conocieron la segunda división en algún momento.

6. Portugal: Benfica, Porto y Sporting

Benfica y Porto son dos de los tres clubes portugueses que nunca perdieron la categoría | MIGUEL RIOPA/GettyImages

Los tres grandes de Portugal jugaron todas las ediciones de la Primeira Liga desde su creación, en 1934/35, y ninguno conoció jamás el descenso. Su dominio es tan grande que en más de 90 temporadas, solo dos veces el campeón fue un club distinto: el Belenenses en 1946 y el Boavista en 2001.



El Benfica es el máximo ganador, con 38 títulos. El Porto conquistó la temporada pasada su liga número 31 y el Sporting, bicampeón en 2024 y 2025, suma 21.

7. Países Bajos: Ajax, PSV y Feyenoord

Ajax y Feyenoord protagonizan 'De Klassieker' | NurPhoto/GettyImages

En Países Bajos, el panorama es parecido. Ajax, PSV y Feyenoord disputaron todas las temporadas de la Eredivisie desde su creación en 1956 y nunca bajaron de categoría. Entre los tres se reparten la enorme mayoría de los títulos del fútbol neerlandés.



El Ajax es el más ganador con 36 campeonatos nacionales, aunque atraviesa un presente complicado. El PSV se consagró la temporada pasada con cinco fechas de anticipación y llegó a 27 títulos, mientras que el Feyenoord suma 16.

8. Argentina: Boca Juniors

Boca Juniors se consagró de la Liga Profesional Argentina 2026 campeón recientemente | Marcelo Endelli/GettyImages

En el fútbol argentino hay un solo grande que nunca descendió: Boca Juniors. Juega en Primera División desde 1913 y es el único club que disputó todas las temporadas del profesionalismo desde su inicio, en 1931. Todos los demás grandes conocieron la B: San Lorenzo en 1981, Racing en 1983, River en 2011 e Independiente en 2013.



En 1949 tuvo que sufrir hasta la última fecha, pero desde hace tiempo vive otra realidad. Días atrás ganó la tabla anual de la Liga 2026, su título de liga número 36, y llegó a 75 títulos oficiales, más que cualquier otro club del país. Otros equipos más nuevos en Primera, como Defensa y Justicia, Central Córdoba o Barracas Central, todavía no descendieron desde su llegada.

9. Brasil: Flamengo y São Paulo

Sao Paulo y Flamengo, los dos gigantes brasileños que nunca descendieron | Sports Press Photo/GettyImages

Desde la creación del Brasileirão unificado en 1971, solo Flamengo y São Paulo jugaron todas las temporadas en la máxima categoría. Durante décadas el grupo de los invictos fue más grande, con Santos, Cruzeiro e Internacional, pero los tres terminaron descendiendo: Inter en 2016, Cruzeiro en 2019 y Santos en 2023.



El Flamengo, el club más popular del país, nunca estuvo realmente en peligro en las últimas décadas. El São Paulo, que ganó seis Brasileirãos (incluido un tricampeonato entre 2006 y 2008), sí vivió un susto serio en 2013, cuando la llegada de Muricy Ramalho lo rescató de la zona de descenso.