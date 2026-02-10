Sports Illustrated

Los ganadores del MVP del Juego de Estrellas de la NBA

Dos luminarias que estarán en la cita del Intuir Dome, el próximo 15 de febrero, se encuentran dentro del grupo que mayor cantidad de galardones ha conseguido de Más Valioso
Dos astros que aún actúan en la NBA están entre los más ganadores del Juego de Estrellas
Dos astros que aún actúan en la NBA están entre los más ganadores del Juego de Estrellas

El MVP del Juego de Estrellas de la NBA se ha convertido, con el paso de las décadas, en un reconocimiento cargado de simbolismo, ya que el mismo es capaz de resumir el talento, el espectáculo y la competitividad que definen al distinguido evento anual del baloncesto estadounidense.

Desde su instauración en 1953, el premio ha reconocido a figuras que, más allá del resultado colectivo, han sabido adueñarse del escenario y dejar prestaciones memorables ante aficionados y compañeros. Claro que, aunque numerosos basquetbolistas han logrado ganarlo una vez, la historia del galardón del All-Star Game adquiere una dimensión especial cuando se analizan a aquellos quienes consiguieron repetir el honor.

Es evidente que Michael Jordan y LeBron James, protagonistas de los eternos debates del GOAT de la NBA, destacan en el ranking de MVP del clásico de mitad de zafra y no sólo por su impacto global, también debido a la capacidad de ambos para brillar en un contexto pensado en el show. Tanto MJ como LBJ conquistaron el galardón en tres oportunidades, combinando competitividad y espectáculo incluso en partidos de exhibición; situación idéntica al antiguo armador Oscar Robertson y el legendario ex pívot Shaquille O'Neal, otros acreedores de tres trofeos individuales.

Eso sí, la clasificación vitalicia del Más Valioso en el Juego de Estrellas la comandan Kobe Bryant y Bob Pettit, con cuatro cada uno, tras dejar huellas imborrables gracias a intensidad, carisma y gen competitivo.

A través de las décadas, Magic Johnson, Karl Malone o Russell Westbrook demostraron que el MVP de la cita de astros podía pertenecer tanto a interiores dominantes como a bases generadores y talentosos, acumulando al menos dos distinciones y dejando actuaciones ofensivas que marcaron récords y momentos icónicos.

Ya recientemente, nombres del calibre de Kevin Durant, Stephen Curry o Giannis Antetokounmpo, quienes al igual que King James, fueron convocados al evento de este 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood, han continuado con la tradición de las grandes luminarias, siendo capaces de repetir condecoración y reflejar la evolución del juego hacia un ritmo de mayor vértigo e intensidad en ataque.

Lejos de ser un simple premio anecdótico, el MVP del All-Star Game funciona como una cápsula histórica que permite recorrer distintas épocas de la NBA, identificando a los exponentes que, hasta en un ambiente festivo, supieron elevar su nivel y convertir una noche de celebración en un capítulo difícil de sacar de la retina.

Todos los ganadores del MVP de la NBA

Año

Jugador

Número de premio

Equipo

1951

Ed Macauley

1

Boston Celtics

1952

Paul Arizin

1

Philadelphia Warriors

1953

George Mikan

1

Minneapolis Lakers

1954

Bob Cousy

1

Boston Celtics

1955

Bill Sharman

1

Boston Celtics

1956

Bob Pettit

1

St. Louis Hawks

1957

Bob Cousy

2

Boston Celtics

1958

Bob Pettit

2

St. Louis Hawks

1959

Elgin Baylor / Bob Pettit

1 / 3

Los Angeles Lakers / St Louis Hawks

1960

Wilt Chamberlain

1

Philadelphia Warriors

1961

Oscar Robertson

1

Cincinnati Royals

1962

Bob Pettit

4

St. Louis Hawks

1963

Bill Russell

1

Boston Celtics

1964

Oscar Robertson

1

Cincinnati Royals

1965

Jerry Lucas

1

Cincinnati Royals

1966

Adrian Smith

1

Cincinnati Royals

1967

Rick Barry

1

San Francisco Warriors

1968

Hal Greer

1

Philadelphia 76ers

1969

Oscar Robertson

1

Cincinnati Royals

1970

Willis Reed

1

New York Knicks

1971

Lenny Wilkens

1

Seattle SuperSonic

1972

Jerry West

1

Los Angeles Lakers

1973

Dave Cowens

1

Boston Celtics

1974

Bob Lanier

1

Detroit Pistons

1975

Walt Frazier

1

New York Knicks

1976

Dave Bing

1

Washington Bullets

1977

Julius Erving

1

Philadelphia 76ers

1978

Randy Smith

1

Buffalo Braves

1979

David Thompson

1

Denver Nuggets

1980

George Gervin

1

San Antonio Spurs

1981

Nate Archibald

1

Boston Celtics

1982

Larry Bird

1

Boston Celtics

1983

Julius Irving

2

Philadelphia 76ers

1984

Isiah Thomas

1

Detroit Pistons

1985

Ralph Sampson

1

Houston Rockets

1986

Isiah Thomas

2

Detroit Pistons

1987

Tom Chambers

1

Seattle Supersonics

1988

Michael Jordan

1

Chicago Bulls

1989

Karl Malone

1

Utah Jazz

1990

Magic Johnson

1

Los Angeles Lakers

1991

Charles Barkley

1

Philadelphia 76ers

1992

Magic Johnson

2

Los Angeles Lakers

1993

Karl Malone / John Stockton

2 / 1

Utah Jazz / Utah Jazz

1994

Scottie Pippen

1

Chicago Bulls

1995

Mitch Richmond

1

Sacramento Kings

1996

Michael Jordan

2

Chicago Bulls

1997

Glen Rice

1

Charlotte Hornets

1998

Michael Jordan

3

Chicago Bulls

1999 (no jugo partido por la huelga de la NBA)

2000

Tim Duncan / Shaquille O'Neal

1 / 1

San Antonio Spurs / Los Angeles Lakers

2001

Allen Iverson

1

Philadelphia 76ers

2002

Kobe Bryant

1

Los Angeles Lakers

2003

Kevin Garnett

1

Minnesota Timberwolves

2004

Shaquille O'Neal

2

Los Angeles Lakers

2005

Allen Iverson

2

Philadelphia 76ers

2006

LeBron James

1

Cleveland Cavaliers

2007

Kobe Bryant

2

Los Angeles Lakers

2008

LeBron James

2

Cleveland Cavaliers

2009

Kobe Bryant / Shaquille O'Neal

3 / 3

Los AngelesLakers / Phoenix Suns

2010

Dwyane Wade

1

Miami Heat

2011

Kobe Bryant

4

Los Angeles Lakers

2012

Kevin Durant

1

Oklahoma City Thunder

2013

Chris Paul

1

Los Angeles Clippers

2014

Kyrie Irving

1

Cleveland Cavaliers

2015

Russell Westbrook

1

Oklahoma City Thunder

2016

Russell Westbrook

2

Oklahoma City Thunder

2017

Anthony Davis

1

New Orleans Pelicans

2018

LeBron James

3

Cleveland Cavaliers

2019

Kevin Durant

2

Golden State Warriors

2020

Kawhi Leonard

1

Los Angeles Clippers

2021

Giannis Antetokounmpo

1

Milwaukee Bucks

2022

Stephen Curry

1

Golden State Warriors

2023

Jayson Tatum

1

Boston Celtics

2024

Damian Lillard

1

Milwaukee Bucks

2025

Stephen Curry

2

Golden State Warriors

