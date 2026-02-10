Los ganadores del MVP del Juego de Estrellas de la NBA
El MVP del Juego de Estrellas de la NBA se ha convertido, con el paso de las décadas, en un reconocimiento cargado de simbolismo, ya que el mismo es capaz de resumir el talento, el espectáculo y la competitividad que definen al distinguido evento anual del baloncesto estadounidense.
Desde su instauración en 1953, el premio ha reconocido a figuras que, más allá del resultado colectivo, han sabido adueñarse del escenario y dejar prestaciones memorables ante aficionados y compañeros. Claro que, aunque numerosos basquetbolistas han logrado ganarlo una vez, la historia del galardón del All-Star Game adquiere una dimensión especial cuando se analizan a aquellos quienes consiguieron repetir el honor.
Es evidente que Michael Jordan y LeBron James, protagonistas de los eternos debates del GOAT de la NBA, destacan en el ranking de MVP del clásico de mitad de zafra y no sólo por su impacto global, también debido a la capacidad de ambos para brillar en un contexto pensado en el show. Tanto MJ como LBJ conquistaron el galardón en tres oportunidades, combinando competitividad y espectáculo incluso en partidos de exhibición; situación idéntica al antiguo armador Oscar Robertson y el legendario ex pívot Shaquille O'Neal, otros acreedores de tres trofeos individuales.
Eso sí, la clasificación vitalicia del Más Valioso en el Juego de Estrellas la comandan Kobe Bryant y Bob Pettit, con cuatro cada uno, tras dejar huellas imborrables gracias a intensidad, carisma y gen competitivo.
A través de las décadas, Magic Johnson, Karl Malone o Russell Westbrook demostraron que el MVP de la cita de astros podía pertenecer tanto a interiores dominantes como a bases generadores y talentosos, acumulando al menos dos distinciones y dejando actuaciones ofensivas que marcaron récords y momentos icónicos.
Ya recientemente, nombres del calibre de Kevin Durant, Stephen Curry o Giannis Antetokounmpo, quienes al igual que King James, fueron convocados al evento de este 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood, han continuado con la tradición de las grandes luminarias, siendo capaces de repetir condecoración y reflejar la evolución del juego hacia un ritmo de mayor vértigo e intensidad en ataque.
Lejos de ser un simple premio anecdótico, el MVP del All-Star Game funciona como una cápsula histórica que permite recorrer distintas épocas de la NBA, identificando a los exponentes que, hasta en un ambiente festivo, supieron elevar su nivel y convertir una noche de celebración en un capítulo difícil de sacar de la retina.
Todos los ganadores del MVP de la NBA
Año
Jugador
Número de premio
Equipo
1951
Ed Macauley
1
Boston Celtics
1952
Paul Arizin
1
Philadelphia Warriors
1953
George Mikan
1
Minneapolis Lakers
1954
Bob Cousy
1
Boston Celtics
1955
Bill Sharman
1
Boston Celtics
1956
Bob Pettit
1
St. Louis Hawks
1957
Bob Cousy
2
Boston Celtics
1958
Bob Pettit
2
St. Louis Hawks
1959
Elgin Baylor / Bob Pettit
1 / 3
Los Angeles Lakers / St Louis Hawks
1960
Wilt Chamberlain
1
Philadelphia Warriors
1961
Oscar Robertson
1
Cincinnati Royals
1962
Bob Pettit
4
St. Louis Hawks
1963
Bill Russell
1
Boston Celtics
1964
Oscar Robertson
1
Cincinnati Royals
1965
Jerry Lucas
1
Cincinnati Royals
1966
Adrian Smith
1
Cincinnati Royals
1967
Rick Barry
1
San Francisco Warriors
1968
Hal Greer
1
Philadelphia 76ers
1969
Oscar Robertson
1
Cincinnati Royals
1970
Willis Reed
1
New York Knicks
1971
Lenny Wilkens
1
Seattle SuperSonic
1972
Jerry West
1
Los Angeles Lakers
1973
Dave Cowens
1
Boston Celtics
1974
Bob Lanier
1
Detroit Pistons
1975
Walt Frazier
1
New York Knicks
1976
Dave Bing
1
Washington Bullets
1977
Julius Erving
1
Philadelphia 76ers
1978
Randy Smith
1
Buffalo Braves
1979
David Thompson
1
Denver Nuggets
1980
George Gervin
1
San Antonio Spurs
1981
Nate Archibald
1
Boston Celtics
1982
Larry Bird
1
Boston Celtics
1983
Julius Irving
2
Philadelphia 76ers
1984
Isiah Thomas
1
Detroit Pistons
1985
Ralph Sampson
1
Houston Rockets
1986
Isiah Thomas
2
Detroit Pistons
1987
Tom Chambers
1
Seattle Supersonics
1988
Michael Jordan
1
Chicago Bulls
1989
Karl Malone
1
Utah Jazz
1990
Magic Johnson
1
Los Angeles Lakers
1991
Charles Barkley
1
Philadelphia 76ers
1992
Magic Johnson
2
Los Angeles Lakers
1993
Karl Malone / John Stockton
2 / 1
Utah Jazz / Utah Jazz
1994
Scottie Pippen
1
Chicago Bulls
1995
Mitch Richmond
1
Sacramento Kings
1996
Michael Jordan
2
Chicago Bulls
1997
Glen Rice
1
Charlotte Hornets
1998
Michael Jordan
3
Chicago Bulls
1999 (no jugo partido por la huelga de la NBA)
2000
Tim Duncan / Shaquille O'Neal
1 / 1
San Antonio Spurs / Los Angeles Lakers
2001
Allen Iverson
1
Philadelphia 76ers
2002
Kobe Bryant
1
Los Angeles Lakers
2003
Kevin Garnett
1
Minnesota Timberwolves
2004
Shaquille O'Neal
2
Los Angeles Lakers
2005
Allen Iverson
2
Philadelphia 76ers
2006
LeBron James
1
Cleveland Cavaliers
2007
Kobe Bryant
2
Los Angeles Lakers
2008
LeBron James
2
Cleveland Cavaliers
2009
Kobe Bryant / Shaquille O'Neal
3 / 3
Los AngelesLakers / Phoenix Suns
2010
Dwyane Wade
1
Miami Heat
2011
Kobe Bryant
4
Los Angeles Lakers
2012
Kevin Durant
1
Oklahoma City Thunder
2013
Chris Paul
1
Los Angeles Clippers
2014
Kyrie Irving
1
Cleveland Cavaliers
2015
Russell Westbrook
1
Oklahoma City Thunder
2016
Russell Westbrook
2
Oklahoma City Thunder
2017
Anthony Davis
1
New Orleans Pelicans
2018
LeBron James
3
Cleveland Cavaliers
2019
Kevin Durant
2
Golden State Warriors
2020
Kawhi Leonard
1
Los Angeles Clippers
2021
Giannis Antetokounmpo
1
Milwaukee Bucks
2022
Stephen Curry
1
Golden State Warriors
2023
Jayson Tatum
1
Boston Celtics
2024
Damian Lillard
1
Milwaukee Bucks
2025
Stephen Curry
2
Golden State Warriors
