El Club América quedó eliminado en los cuartos de final del Apertura 2026. La escuadra azulcrema no pudo superar a Rayados de Monterrey y consumó su fracaso este semestre. El equipo dirigido por Guillermo Almada tuvo varios altibajos a lo largo de la campaña y, a pesar de sus números, su propuesta de juego nunca terminó por convencer.

De cara al Clausura 2027 se prevén varios cambios en la institución: desde la cúpula hasta la plantilla misma. Tras el paupérrimo resultado obtenido este torneo, se podrían avecinar varias salidas en el mercado de invierno.

A continuación te contamos qué jugadores podían salir del América por su bajo rendimiento.

9. Víctor Dávila

Víctor Dávila podría salir del América este invierno | Jam Media/GettyImages

El delantero chileno solamente continúa en el América porque la directiva no ha logrado venderlo. Dávila no tuvo ni un minuto de juego este torneo debido a una ruptura de ligamentos cruzados que sufrió en marzo. Parece que será una baja segura una vez que abra la próxima ventana de transferencias.

8. Raphael Veiga

Raphael Veiga no seguirá en el América | Hector Vivas/GettyImages

El medio brasileño no aparece más alto en la lista solamente porque su salida es prácticamente un hecho: la directiva del América no hará válida la opción de compra de Veiga. De su paso por las Águilas se puede decir muy poco. Algunos chispazos, algunos tintes de calidad. Y poco más. Su último partido con el equipo de Coapa fue a mediados de octubre ante el Monterrey.

7. Óscar Perea

Óscar Perea podría ser cedido a otro equipo | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Óscar Perea fue uno de los fichajes del América para el Apertura 2026. En 13 partidos aportó con tres goles y dos asistencias. Sus números no están mal para un jugador de 21 años que vive su primer torneo en la Liga MX. No obstante, parece que el futbolista colombiano necesita más continuidad para poder progresar. Algo que no conseguirá siguiendo en las Águilas. No sería descabellado cederlo a otro club en el que pueda tener un rol más importante. Los jugadores extranjeros deben ser diferenciales, y Perea no lo es con América. Al menos todavía.

6. Luis Malagón

¿Luis Malagón podría salir del América? | Jam Media/GettyImages

Malagón pasó de ser titular indiscutible con las Águilas a no tener su continuidad asegurada. El portero regresó en la segunda mitad del certamen después de una lesión que lo marginó por siete meses. Sin embargo, su nivel futbolístico no fue el óptimo en los partidos que disputó. Más allá de ese aspecto, su actitud previo al partido de vuelta de los cuartos de final fue lo que prendió las alarmas. Malagón expresó, a través de redes sociales, su molestia por ser suplente en la serie, algo que no sienta bien en ningún vestidor.

5. Alan Cervantes

Alan Cervantes, otro de los señalados por el fracaso en el Apertura 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

No hay nada especialmente malo acerca de Alan Cervantes, pero está lejos de ser el medio que necesita el equipo. Después de haber contado en el pasado reciente con jugadores como Álvaro Fidalgo, Diego Valdés, Jonathan dos Santos y Richard Sánchez, Cervantes parece ser un jugador de otra liga. No ha cumplido con lo que se espera de un elemento en su posición.

4. Alexis Gutiérrez

Alexis Gutiérrez podría ser de los cortados del América | Agustin Cuevas/GettyImages

Un equipo campeón necesita un once titular sólido, pero también suplentes que compitan y aporten cuando falten las respuestas. Gutiérrez lleva año y medio en las Águilas, pero su desempeño ha estado muy lejos de las expectativas. No es una solución para el América. Lo mejor para él sería salir del club este invierno en busca de más minutos.

3. Cristian Borja

Cristian Borja es uno de los señalados por la afición | Azael Rodriguez/GettyImages

Las plazas de jugadores no formados en México son muy valoradas por los clubes. Borja es un elemento que no marca la diferencia. Esta temporada, Guillermo Almada ha alternado al colombiano con el juvenil Franco Rossano, sin que haya gran diferencia entre ambos. Parece que su ciclo en Coapa ha llegado a su final.

2. Kevin Álvarez

Kevin Álvarez, otro jugador que podría salir del Nido | Rodrigo Oropeza/GettyImages

En resumidas cuentas, Kevin Álvarez no se ha podido consolidar como un elemento importante de las Águilas a pesar de las numerosas oportunidades recibidas. El lateral mejoró con la llegada de Guillermo Almada, pero sigue cometiendo los mismos errores que le han ganado críticas. Ya no debería tener un lugar en el América.

1. Erick Sánchez

Erick Sánchez, uno de los grandes señalados del fracaso | Rodrigo Oropeza/GettyImages

A mediados de 2024, el América desembolsó cerca de 10 millones de dólares para fichar a Erick Sánchez, figura del Pachuca. Sin embargo, esa versión del jugador nunca llegó al Nido. El mediocampista que brillaba con los Tuzos no volvió a ser el mismo en las Águilas. Sánchez ha recibido oportunidad tras oportunidad, pero sigue sin dar el do de pecho. Este torneo tuvo una ligera mejoría, pero una ligera mejoría no es suficiente para seguir en el club más ganador del futbol mexicano.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX