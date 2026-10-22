Los números de Messi que podrían llevarle a firmar una temporada histórica

Lionel Messi atraviesa un momento extraordinario con el Inter Miami y sus números comienzan a recordar algunas de las mejores etapas de su carrera. El argentino mantiene una regularidad ofensiva impresionante, con registros que lo acercan a una marca personal establecida durante su época dorada con el Barcelona.

El capitán del cuadro de Miami suma 14 partidos consecutivos participando directamente en al menos un gol, ya sea mediante anotaciones o asistencias. Durante esta espectacular secuencia registra 15 goles y nueve asistencias, para un total de 24 contribuciones ofensivas misma que reflejan su rol de hombre clave dentro del vigente campeón de la MLS.

Atlanta United FC v Inter Miami CF | Brett Davis/GettyImages

La dimensión de estos números adquiere todavía mayor relevancia cuando se comparan con sus antecedentes históricos. Messi está solamnte a tres encuentros de igualar su mejor registro personal de partidos consecutivos marcando o asistiendo, una marca que estableció durante 2011, cuando defendía los colores del Barcelona de Pep Guardiola.

En aquella histórica racha, el argentino consiguió 29 goles y nueve asistencias a lo largo de 17 encuentros consecutivos. Fueron 38 participaciones directas en anotaciones, una producción extraordinaria que parecía reservada para una de las versiones más dominantes del futbolista. Quince años después, vuelve a acercarse a semejante registro.

TOPSHOT-FBL-ESP-COPA-BARCELONA-REAL BETIS | LLUIS GENE/GettyImages

Aunque todavía existe una diferencia considerable entre ambas cifras goleadoras, la posibilidad de igualar aquella secuencia representa un acontecimiento especial. Más allá de su veteranía, Leo se mantiene como un tipo con las condiciones para dominar el balón en los Estados Unidos.

Su capacidad para combinar definición y generación de oportunidades continúa siendo determinante para el Inter Miami. Además, demuestra que su influencia ofensiva permanece vigente incluso después de tantos años compitiendo en la élite internacional, ahora en efecto, en un nivel de exigencia menor.

El astro argentino podría romper dicho récord en los siguientes y últimos duelos de temporada regular para el Inter Miami: New York RB, Cincinnati FC, New England Revolution y Charlotte FC.