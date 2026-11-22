Parecía que Rayados de Monterrey se quedaba fuera de la Liguilla, pues marchaba el minuto 70 sin que pudieron anotarle a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, recordando que forzosamente necesitaban ganar sí o sí para calificar, sumado a que se quedaron con diez hombres por la expulsión de Carlos Salcedo, quien perdió la cabeza al sumar dos amarillas.

¡CLASIFICADOS A LA LIGUILLA!



🔵⚪️ RAYADOS SE CLASIFICA A LA LIGUILLA APERTURA 2026.



✅ Vencieron a Pumas 2-0 con doblete de Orellano.



🤔 ¿Hasta qué instancia llegarán? pic.twitter.com/fqdgIuavN2 — POSTA Deportes (@POSTADeportes) November 22, 2026

Afortunadamente, el argentino Luca Orellano, que ingresó de cambio al 46, se convirtió en el héroe con un doblete que le dio el boleto a los regios dejando fuera de la última fase a Xolos de Tijuana. Al minuto 74, el extremo llevó a cabo un verdadero golazo luego de disparar desde fuera del área colocando la redonda en el ángulo superior izquierdo, dejando totalmente parado al cancerbero tico Keylor Navas. De hecho, los locales estuvieron cerca de igualar, pero increíblemente Alan Medina falló un cabezazo frente del arco totalmente solo. Ya en el 90’, aprovechando que Universidad Nacional también se quedó con diez por la roja del colombiano Álvaro Angulo, el español Óliver Torres asistió al sudamericano, quien definió con tranquilidad para poner el 0-2 final.



El técnico argentino Matías Almeyda estuvo a nada de sellar un rotundo fracaso en su primer certamen al frente de los albiazules, pero ya con la presencia asegurada en la fase final, tiene la misma oportunidad que el resto de los calificados para alzar el título del Apertura 2026.

¿Cuáles son los posibles rivales de Rayados en cuartos de final?

Con todo lo ocurrido hasta ahora, La Pandilla tendría como contrincante en estos precisos momentos a las Chivas Rayadas del Guadalajara, lo que sería el reencuentro del Pelado con su exequipo, donde vivió tiempos gloriosos adjudicándose títulos. Monterrey es el sexto de la tabla general y el Rebaño Sagrado es el tercero, no obstante, aún podría haber cambios porque faltan los resultados de la jornada del Cruz Azul, América y el mismo Guadalajara.

🏆 ¡La Fiesta Grande ya tiene a sus ocho invitados! 🔥



América, Chivas, Cruz Azul, Atlas, Toluca, Pachuca, León y Rayados están en la Liguilla del Apertura 2026. 👀⚽



📊 ¡Las posiciones todavía están por definirse! ¿Quién será campeón? pic.twitter.com/ySYPmQPiNE — SoyReferee (@SoyReferee) November 22, 2026

Se debe recordar que La Máquina, las Águilas y los rojiblancos están en búsqueda del liderato, ya que los tres tienen opciones. Empero, para buena o mala suerte, aquel que se quede con la cima tendrá como adversario a los siempre complicados Tuzos del Pachuca, quienes vencieron 2-0 a Toluca para amarrar su boleto en la Fiesta Grande. Sin duda, no serán un rival sencillo, ya que cuentan con el venezolano Salomón Rondón, quien acabará como campeón de goleo tras haber convertido 17 anotaciones en el semestre.



Por lo tanto, dependiendo de lo que hagan los tres ‘grandes’ del fútbol mexicano es como terminaremos conociendo al rival de los Sombrerudos. Si Chivas le pega a Cruz Azul y América pierde con Tigres, los emplumados se quedarían en el tercer peldaño y tendrían que buscar el boleto a las semifinales frente a los regios. Si de igual forma el Rebaño Sagrado le gana a La Máquina Celeste, pero el Ave supera a los felinos universitarios, el actual campeón caería hasta el tercer escalón y tendría que medirse con los pupilos de Almeyda.



Finalmente, queda claro que el camino para el tetracampeón de la Concachampions no será nada sencillo, ya que tendría de rival a cualquiera de los tres, que parten como favoritos.

Kevin Castañeda compite en el área con Luca Orellano | Azael Rodriguez/GettyImages

Rayados enfrentaría a Chivas (+11) si este último empata o pierde con La Máquina (o ganar pero quedar por debajo en diferencia de goles si las Águilas también triunfan).



Rayados enfrentaría al América (+15) si este último pierde o empata con Tigres sumado a una victoria o empate del Guadalajara (según diferencia de goles).



Rayados enfrentaría al Cruz Azul (+11) si este último tropieza contra el Rebaño y que los de Coapa sumen al menos un punto contra los Tigres.