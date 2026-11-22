Las Águilas del América cerraron la fase regular del Apertura 2026 visitando a los Tigres en el Volcán Universitario, con el objetivo de salir a buscar los tres puntos para quedarse con la cima. Sin embargo, no pudieron cumplir con su cometido y sucumbieron por la mínima del argentino Juan Brunetta en un tiro libre, provocando que se mantuvieran en el segundo peldaño con 31 unidades.

¡Noche para el olvido de América! 🦅🫠



Las Águilas entregaron el liderato tras caer frente a unos Tigres que ya estaban eliminados. #LigaMX pic.twitter.com/6XW8lSm5il — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 22, 2026

Con el boleto asegurado a la Liguilla, el técnico uruguayo Guillermo Almada no arriesgó a varios de sus titulares, ya que iniciaron en el banquillo elementos como los colombianos Cristian y Miguel Borja, Israel Reyes e Isaías Violante. A la vez, le dio descanso a Kevin Álvarez, quien corría peligro de sumar su quinta amarilla para perderse el inicio de los cuartos de final, mientras el uruguayo Brian Rodríguez ni siquiera fue convocado por estar lesionado y Érick Sánchez estuvo suspendido.



Ahora bien, aunque Cruz Azul perdiera este domingo en el Estadio Akron contra Chivas, los de Coapa ya no pueden aspirar al liderato, por lo que sólo podrían quedar en segundo o tercero, dependiendo todo del encuentro en territorio tapatío, ya que los cementeros son primeros con 32 puntos y diferencia de +11, mientras los rojiblancos son terceros con 30 y diferencia de +11. Debido a que los americanistas ya no serán superlíderes, no chocarán contra los Tuzos del Pachuca, octavos del listado y que ingresaron a dicha fase tras vencer 2-0 al Toluca en el Estadio Hidalgo.

¿Quiénes son los posibles rivales del América en cuartos de final?

Sin que ya nada pueda moverse en la tabla general del cuarto al octavo sitio, el club azulcrema, segundo hasta ahora, tendría como rival en estos momentos a los Esmeraldas de León, séptimos de la clasificación y quienes se ganaron su derecho a estar en esta fase al haberse impuesto 1-2 a Santos Laguna en la Comarca a través de un autogol de Emmanuel Echeverría y una diana del panameño Ismael Díaz, provocando a la vez la eliminación de los Guerreros. No obstante, para La Fiera no sería muy grato encontrarse con los Millonetas porque apenas el pasado 17 de octubre fue vapuleada 3-5 en el Bajío luego de los tantos de Henry Martín, el español Carlos Álvarez, Érick Sánchez, el colombiano Óscar Perea y el uruguayo Brian Rodríguez, con descuentos de José 'Plátano' Alvarado, Iván Moreno y Díaz.

🏆 ¡La Fiesta Grande ya tiene a sus ocho invitados! 🔥



América, Chivas, Cruz Azul, Atlas, Toluca, Pachuca, León y Rayados están en la Liguilla del Apertura 2026. 👀⚽



📊 ¡Las posiciones todavía están por definirse! ¿Quién será campeón? pic.twitter.com/ySYPmQPiNE — SoyReferee (@SoyReferee) November 22, 2026

La otra alternativa es que las Águilas bajen hasta el tercer peldaño si Chivas le pega a Cruz Azul, lo que cambiaría al contrincante. Si ese fuera el caso, Rayados de Monterrey tendría que buscar el pase a las semifinales ante el Ave, iniciando en el Estadio BBVA y cerrando en el Estadio Banorte Azteca. Los regios también se metieron a la Fiesta Grande en esta última jornada al vencer 0-2 a Pumas con un doblete del argentino Luca Orellano. Hablando de lo ocurrido en la fase regular, La Pandilla estuvo a nada de ganar en el Nido con una anotación del uruguayo Diego Rossi, pero el también uruguayo Santiago Bueno salvó las papas del fuego para dejar todo 1-1.

Escenarios posibles para el América

Si América (+14) queda segundo debido a una victoria o empate de Cruz Azul (+11) ante Chivas (+11), su rival sería: Club León.

Si América (+14) queda tercero debido a un triunfo del Guadalajara (+11) sobre La Máquina (+11), su rival sería: Rayados de Monterrey.