Los posibles rivales del Inter Miami en la MLS Cup 2026

A falta de cinco fechas de la temporada regular, el Inter Miami se clasificó a los playoffs de 2026 y defenderá no solamente su conquista más importante (la MLS Cup), sino también su condición como 'equipo de época' en la MLS.

Inter Miami fue campeón de la MLS Cup 2025 | Elsa/GettyImages

Como lo fue el año pasado en 2025, encontró su mejor versión en el momento decisivo. El equipo de Lionel Messi despertó cuando más lo necesitaba, y ahora las Garzas prometen mostrar su mejor nivel en la postemporada.

Ahora, quieren repetir la historia, pero con una campaña que se ha visto más complicada relativamente tras la partida de Javier Mascherano y la estancia de Guillermo Hoyos y Kily González.

The reigning champs are post-season bound! 💪@InterMiamiCF punch their ticket to the Audi MLS Cup Playoffs! 🎟️ pic.twitter.com/JQHAdYHjXZ — Major League Soccer (@MLS) October 15, 2026

Los posibles rivales de Inter Miami en los playoffs de la MLS 2026 dependen de su posición final en la tabla de la Conferencia Este (actualmente se encuentra en el segundo lugar con 52 puntos y cinco partidos por disputar).

Además, la mejor posición a la que aspiran es a mantenerse en segundo sitio y la peor sería ascender hasta la séptima.

Los posibles rivales de Inter Miami en los playoffs de la MLS

Less than a month till Decision Day! This is how the East is shaping up. 👀 pic.twitter.com/jS8h9dU5Y2 — Major League Soccer (@MLS) October 15, 2026

Primera Ronda (Serie al mejor de 3 partidos): Si Inter Miami termina en la segunda posición de la Conferencia Este, se enfrentará en la primera ronda al equipo que finalice en el séptimo lugar de la tabla (actualmente ocupado por Orlando City SC con 38 puntos).

Posibles contendientes cercanos al séptimo puesto: Los equipos que luchan en esa zona de la tabla (del puesto 7 al 9) incluyen a Orlando City SC (38 puntos), FC Cincinnati (36 puntos), New York Red Bulls (36 puntos), NYC FC (33 puntos), Toronto FC (33 puntos), DC United (33 puntos).

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