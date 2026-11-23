Monterrey ha cumplido con el objetivo y consiguió su boleto a la liguilla. Los del norte del país vencieron 0-2 a los Pumas de la UNAM en campo ajeno para colarse dentro de los ocho mejores de la Liga MX. Tras el resultado, Matías Almeyda ofreció declaraciones en las que externó su alegría por el boleto a la batalla por el título.

🗣️:"LO IMPORTANTE ERA ENTRAR (A LIGUILLA)"



A pesar de haber recapitulado los 6 puntos que pudieron llevar a la bolsa, Almeyda destacó que lo realmente importante fue entrar a liguilla.



🎥: Olga Hirata Lozano pic.twitter.com/1zIEQM09xk — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 22, 2026

Terminamos con los mismos puntos que Toluca que está formado hace tiempo, que ha ganado todo. Las puertas se abren a todos los que estamos adentro y ahora veremos. Lo importante era entrar, aunque este equipo debería haber terminado con seis puntos más. Estoy contento, hicimos un gran esfuerzo, disfrutamos hoy y ya mañana sabremos quién nos toca. Matías Almeyda

Matías agregó que la liguilla es un torneo aparte en el que lo hecho durante el torneo regular queda en el pasada y cualquiera puede eliminar a cualquiera.

Arranca un torneo particular donde los partidos son diferentes al campeonato normal. La exigencia a veces llega a que juegues más desesperado, más tranquilo. Desde el primer día hablamos de un objetivo y mientras los números den, este equipo va a competir. Matías Almeyda

Matías agradeció a sus jugadores la seriedad con la que encararon el cierre de torneo.

Almeyda destacó el trabajo de sus jugadores | NurPhoto/GettyImages

Muy feliz. Con la tranquilidad y templanza que tuvieron este último partido. Arrancaron el partido siendo conscientes de lo que necesitábamos para estar en la fiesta grande. A diferencia del semestre pasado se lograron 11 puntos más para entrar a Liguilla. Antes del partido estábamos fuera, entonces el esfuerzo lo valoro mucho. Matías Almeyda

Si bien el semestre no ha terminado, Guillermo entiende que las primeras metas de su primer semestre al frente del club se han cumplido.

Este torneo se juega para entrar a la Liguilla y ya después arranca otra especie de torneo. Hubo un partido en el cual no estuvimos en la cancha y después siempre competimos. Hay muchos puntos positivos de este equipo. Cuando yo llegué había que llegar a final internacional, volver a la Concachampions y llegar a la liguilla. Veo muchas cosas positivas. Matías Almeyda

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