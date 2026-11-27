Chivas se vio superado por el Pachuca en la ida de los cuartos de final de la Liga MX. Los Tuzos fueron mejores en cuanto a la calidad de juego que se desarrolló dentro de la cancha. Siendo el caso, el marcador cerró con un 2-1 cortesía de un doblete de goles brillante de Oussama Idrissi.

Luego del encuentro, Gabriel Milito ofreció declaraciones. El argentino lamentó la caída, sin embargo, entiende que su equipo se mantiene en pie de lucha.

"NOS FALTÓ TENER CALMA"🐐



Gabriel Milito, DT de @Chivas, autocrítico con el accionar de su equipo pic.twitter.com/MUX57raOPn — Claro Sports (@ClaroSports) November 27, 2026

Pachuca es un equipo que finalizó muy bien el campeonato gracias a esos triunfos finales les permitieron entrar a Playoffs. Sabemos que es una eliminatoria difícil, el partido de hoy lo reflejó, un partido muy disputado, pero quedan 90 minutos en casa, tenemos que hacer valer la localía con la necesidad de ganar. Tengo plena confianza en que lo podemos hacer. Gabriel Milito

Milito no tuvo tapujos en aceptar que Pachuca fue más y mejor que Chivas con y sin plota dentro del terreno de juego.

"Es un buen equipo, tiene jugadores determinantes como Rondón, Idrissi, Pizarro, Vallejo, también Bautista, es un equipo que hace cosas distintas, queríamos jugar dos contra uno contra Salomón para poder controlar su juego aéreo, el problema más grande fue cuando tuvimos la pelota, nos faltó darle continuidad".

Pachuca v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Gabriel cerró declaraciones de forma contundente: trabajarán ya mismo para definir al equipo correcto que pueda lograr la remontada el siguiente domingo.

Tenemos que analizar bien, tenemos distintas alternativas en ataque, ya veremos si juego con un nueve con características más de delantero, vocación ofensiva el equipo tiene, el partido es largo y tenemos muchos minutos para buscar ese gol, lo que tengo claro es que debemos defendernos bien, ahora hay que recuperar energías, pensar mucho, ver quién de todos está en las mejores condiciones. Nunca son fáciles estas instancias, nos pasó el torneo pasado en el primer partido con Tigres, con Cruz Azul, esperemos que el próximo partido, el juego y el resultado sean favorable para nosotros. Gabriel Milito