¿Es Gleyber Torres el mejor segunda base de la MLB en la actualidad?

La nueva etapa en la carrera en MLB de Gleyber Torres tiene un comienzo prometedor. Su buen desempeño con su nuevo equipo, los Detroit Tigers, en la primera mitad de la temporada de 2025 lo llevaron a ser el segunda base titular de la Liga Americana en el Juego de Estrellas.

El venezolano de 28 años de edad recibió un respaldo contundente de la afición de Grandes Ligas y sumó 1.981.665 votos para superar a otras estrellas del circuito como sus compatriotas José Altuve (Houston Astros) y Andrés Giménez (Toronto Blue Jays), Jason Holliday (Baltimore Orioles ) y Brandon Lowe (Tampa Bay Rays).

Gleyber Torres' fine defensive play keeps the game tied in the 9th! 😮‍💨 pic.twitter.com/FDMnuFKqj1 — MLB (@MLB) May 15, 2025

Pero todos se preguntan si eso quiere decir que Torres es el mejor segunda base de la actualidad en las mayores. Y aunque está viviendo un momento estelar y mostrando mucho crecimiento como parte de la escuadra que dirige el mánager A.J. Hinch, la respuesta es no. Todavía no.

El caraqueño tiene buenos números –los más sólidos para él en mucho tiempo- y está entre los mejores jugadores de esta posición en varios departamentos ofensivos y defensivos, aunque sólo lidera uno: el average en la Americana con .281.

Sus 9 cuadrangulares antes del Juego de Estrellas lo dejaron en el noveno lugar de todo el circuito entre camareros (un escaño que ha conservado hasta comienzos de septiembre), una estadística que estuvo dominada por Lowe y el dominicano Ketel Marte (Arizona Diamondbacks) y que ahora encabeza Jazz Chisholm de los New York Yankees. Torres es cuarto en remolcadas entre los segunda base de la Liga Americana y sexto en toda MLB con sus 63 impulsadas.

Con el guante también ha dado un salto de calidad. El venezolano venía de liderar a los segunda base de la Liga Americana en errores en las últimas dos campañas, con 15 y 18 pifias respectivamente y en la primera mitad de 2025 apenas había cometido tres pecados (ya tiene cinco).

En ese renglón sólo hay tres titulares de esta posición mejor ubicados: Semien, Lowe y Ozzie Albies con dos errores cada uno. El infielder de Detroit muestra un porcentaje de fildeo de .988 (el segundo mejor del joven circuito, sólo superado por Semien con .995), es tercero en Put Outs con 164, cuarto en asistencias con 243 y tercero en doble plays con 63.