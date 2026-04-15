Astros están en el último lugar del Oeste de la Liga Americana: ¿Qué pasa con el equipo de Houston?

El equipo de los Houston Astros al fin pudo cortar una racha de derrotas que llegó a ser de ocho, pero todavía está en problemas en este comienzo de la temporada de MLB. Los siderales tienen 2-8 en sus últimos 10 partidos y ocupan el último lugar de la división.

Hay varias razones que explican esta debacle de la escuadra que dirige Joe Espada. No es la ofensiva, puesto que tienen el tercer mejor promedio colectivo (.272/.360/.441) y el segundo OPS más alto del circuito con .801. Son el conjunto con la mayor cantidad de anotaciones (102) y la cuarta cifra en cuadrangulares entre los 30 clubes de Grandes Ligas.

La explicación es sencilla. A pesar de esa ofensiva, los Astros tienen un diferencial de carreras de -11, lo que habla de una crisis en el cuerpo de lanzadores. Pero hay mucho más elementos para analizar en medio de este escenario que sufre una escuadra que mantuvo una hegemonía en el Oeste de la Liga Americana, una situación que ha provocado incluso declaraciones autocríticas de una de sus estrellas, Carlos Correa.

The Astros losing streak has reached eight games, dropping them to a league-worst 6-11 this season.



Houston has a league-leading 95 runs scored, but they have also given up the 107 runs, which is the most in the majors. pic.twitter.com/d5VEunpZF4 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 13, 2026

¿Qué bateadores de los Astros han estado fríos?

La ofensiva no ha sido el problema principal en Houston, aunque el peso lo llevan mayormente dos jugadores: Yordan Álvarez y Christian Walker, los dos únicos que batean sobre .300, máximos jonroneros y remolcadores del equipo. El slugger cubano está entre los líderes ofensivos en la Liga Americana.

Ciertamente necesitan que Isaac Paredes aporte más, porque no ha dado su primer jonrón de la temporada, y Yainer Díaz tampoco ha tenido una ofensiva consistente: tiene promedios de .216/.255/.294, OPS .549, dos extrabases y 9 remolcadas.

¿Cuál ha sido el problema de Houston?

Son varios, aunque el origen puede estar en la epidemia de lesiones que ha castigado a varios departamentos de Houston. Son 12 nombres, entre lanzadores y jugadores de posición, que están inscritos en la lista de inhabilitados y que han obligado a entrar en acción a jugadores de reserva y a llamar a media docena de jugadores de ligas menores.

Una de las consecuencias es una rotación de abridores con la peor efectividad colectiva de las Grandes Ligas, 6.60, y un bullpen que es el segundo peor de las mayores con 6.35. Sin embargo, Carlos Correa hizo una autocrítica y piensa que las lesiones no son el principal problema.

“No lo podemos usar como excusa”, dijo el boricua. “Tenemos que encontrar la manera, con los jugadores que tenemos, de ganar partidos. Tenemos activos a muchos buenos peloteros. Sólo tenemos que jugar un mejor béisbol. Con el personal que tenemos podemos. Tenemos que hacer ajustes. No podemos atar nuestras derrotas a las lesiones. Las derrotas han venido porque hemos jugado mala pelota. No hay otra manera de verlo. Somos un buen equipo jugando un mal béisbol”.

¿Qué jugadores de Astros están lesionados?

Jeremy Peña (SS)

Jake Meyers (CF)

Hunter Brown (SP)

Tatsuya Imai (SP)

Cristian Javier (SP)

Josh Hader (RP)

Ronel Blanco (SP)

Hayden Wesneski (SP)

Brandon Walter (SP)

Bennett Sousa (RP)

Nate Pearson (RP)

Zach Dezenzo (IF/OF)

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