¿Cuál es la lesión del dominicano Cristian Javier y cuándo vuelve a lanzar con los Astros?

Los Houston Astros atraviesan un inicio de temporada lleno de incertidumbre, justo después de haber enfocado su receso invernal en fortalecer la rotación abridora. Pues, pasada las dos semanas del Opening Day, ese plan enfrenta su primera gran prueba debido a las lesiones de dos piezas clave: Hunter Brown y Cristian Javier.

Los siderales informaron inicialmente que Brown, considerado el as de dicho staff luego de la marcha de Framber Valdez a Detroit Tigers, quedaba fuera de acción por una distensión en el hombro derecho, así que será reevaluado en un plazo de dos semanas. Pero apenas un día después, la situación se agravó cuando Javier tuvo que abandonar su apertura contra Colorado Rockies tras apenas un inning de labor a raíz de molestias en el mismo hombro, las cuales lo colocaron este viernes en lista de lesionados de 15 días.

El inconveniente ocurrió en Coors Field durante una derrota contundente de los Astros por 9-1. El dominicano explicó a la web de MLB que sintió la molestia al enfrentar al último bateador de la primera entrada y que alertó al cuerpo médico mientras se preparaba para el segundo acto. Aunque los exámenes iniciales no reflejaron daño severo, sí revelaron que el ganador de la Serie Mundial de 2022 también posee una distensión del hombro grado 2.

Cristian Javier has a grade 2 shoulder strain (15-day IL) and Jake Meyers has a grade 2 right oblique strain (10-day IL).



JP France and Taylor Trammel were selected from AAA.



Ronel Blanco transferred to the 60-day IL — Michael Schwab (@michaelschwab13) April 10, 2026

A sus 29 años, Javier busca recuperar el nivel que lo convirtió en pieza fundamental entre 2021 y 2023, campañas en las que registró efectividad combinada de 3.59 y contribuyó al anillo de Houston en aquella Serie Mundial (2022) ante Philadelphia Phillies; no obstante, su trayectoria reciente ha estado marcada por altibajos: en 2024 apenas realizó siete salidas previo a someterse a una cirugía Tommy John (codo), mientras que en 2025 regresó con números discretos (4.62 de PCL en ocho presentaciones). De igual forma, su arranque en 2026 tampoco resultó alentador, permitiendo seis carreras en cada una de sus dos primeras aperturas y un total de 12.54 en anotaciones limpias en 9.1 tramos.

Asimismo, el panorama del conjunto texano no ayuda, dado que resultó barrido recientemente por Colorado en una serie al mejor de tres desafíos por primera vez desde 2012, lo que evidencia un inicio complicado tanto en resultados (foja de 6-7) como en salud del roster que dirige Joe Espada.

Pese a la incertidumbre, Javier se mostró optimista sobre su recuperación. "Confío en Dios para que todo salga bien y pueda lanzar de nuevo pronto. Me hice un par de pruebas de fuerza (en el hombro) y salieron bien".

Ahora los Astros deberán ajustar rápidamente si quieren evitar que estas lesiones descarrilen sus aspiraciones desde el comienzo de campaña. Lo mejor de todo es se ubican apenas a 1.5 encuentros de la cima del Oeste en la Americana.

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