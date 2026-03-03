¿Cuáles son los cambios que tendrá el Spring Breakout de la MLB en 2027 y 2028?

En MLB se están preparando para la posibilidad de un cierre patronal que afecte el Spring Training de 2027. Con eso en mente han anunciado que el Spring Breakout se ampliará a un torneo en la próxima primavera.

“El evento se transformará en un torneo de eliminación directa a finales de marzo, durante el Spring Training de 2027 y 2028”, explican en el portal oficial de Grandes Ligas. Con el nuevo formato se definirá a los campeones del Torneo Breakout tanto en la Liga de la Toronja como en la Liga del Cactus.

Todavía no se ha informado la cantidad de partidos que se disputarán en el torneo del Spring Breakout, ni las fechas. Lo que sí se aclaró es que existió la idea de comenzar a implementarlo en 2026, pero desistieron y decidieron aplazarlo para que no creara conflictos con la disputa del Clásico Mundial de Béisbol, que será del 5 al 17 de marzo.

La idea de un torneo para los prospectos parece agradar a los jugadores y también a los ejecutivos de MLB.

“Aunque estos partidos son de exhibición, cuando se ponen en el campo jugadores y personal competitivos, buscan ganar”, dijo al portal de MLB.com el gerente general de los Philadelphia Phillies, Preston Mattingly. “El torneo es una experiencia muy divertida: te juegas algo. Creo que los jugadores reaccionarán a eso, y los aficionados también”.

¿Qué es el Spring Breakout?

El Spring Breakout se realiza durante los campamentos de pretemporada de las Grandes Ligas y en 2026 tendrá una tercera edición. La iniciativa surgió de MLB para darle mayor visibilidad a las mejores promesas de las granjas de cada organización y se materializó con tres días de partidos durante el Spring Training. Comenzó en 2024 y se ha mantenido como parte del calendario primaveral.

¿Quiénes lo juegan?

Cada una de las 30 organizaciones de Grandes Ligas tiene programado al menos un juego durante el Spring Breakout, en el que arman un equipo exclusivamente formado por los mejores prospectos de sus granjas. Desde que fue creado en 2024 han participado 210 jugadores, entre ellos tres de los últimos cuatro ganadores del Novato del Año (Paul Skenes, Nick Kurtz y Drake Baldwin), el All Star James Wood, el ganador del Guante de Oro Masyn Winn y la joven estrella de Milwaukee Brewers Jackson Chourio.

¿Cuándo fue el último cierre patronal en MLB?

En 2022 los juegos de pretemporada estaban programados para comenzar el 25 de febrero, pero hubo un cierre patronal de 99 días por la discusión del convenio colectivo. El cierre patronal finalizó el 10 de marzo, y el calendario de partidos de exhibición comenzó el 17 de marzo.

