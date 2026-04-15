Detroit Tigers le dan extensión histórica a su gran prospecto Kevin McGonigle

Los Detroit Tigers han apostado fuerte por su futuro al asegurar a una de sus jóvenes promesas. Un infielder que viene causando impacto en este inicio de curso regular en MLB.

Efectivamente, la franquicia felina llegó a un acuerdo con Kevin McGonigle para una extensión de contrato de ocho ejercicios y 150 millones de dólares (el mejor dentro de la organización hoy en día, superando los $140.000.000 por seis zafras del puertorriqueño Javier Báez), en un movimiento que refleja la confianza del club en una proyección a largo plazo.

La agencia AP acotó que el nuevo pacto del pelotero de 21 años entrará en vigor a partir de la próxima temporada y se extenderá hasta 2034. El mismo abarca tanto los años restantes de control del equipo como tres campañas adicionales en las que el jugador habría tenido la posibilidad de convertirse en agente libre; por ende, la cifra total podría incrementarse hasta 160 millones gracias a incentivos y cláusulas de ajuste salarial al final.

En cuanto a la estructura económica, el contrato presenta una progresión notable en los ingresos de McGonigle, quien percibirá un salario de $1.000.000 en 2027, que aumentará a $7.000.000 en 2028 y a $16.000.000 en 2029. Posteriormente, sus ingresos subirán a 21 millones en 2030, 22 en 2031 y alcanzarán los 23 millones anuales entre 2032 y 2034. Asimismo, existen cláusulas que ayudarían a elevar esos montos hasta 25, 26 y 28 millones, respectivamente.

The Tigers announced that 21-year-old Kevin McGonigle has signed an extension through 2034.



McGonigle is the No. 2 ranked prospect on @MLBPipeline's top 100 prospects list. pic.twitter.com/XOFBYPdR3A — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 15, 2026

El trato laboral también incluye incentivos adicionales como un bono por firma de $14.000.000 y una compensación de $5.000.000 en caso de ser transferido a otra organización de las Grandes Ligas vía cambio.

McGonigle viene teniendo un comienzo prometedor en MLB, registrando un promedio de bateo de .311 y un porcentaje de embasamiento de .417 junto a un cuadrangular y ocho remolques. Uno de los aspectos más destacados de su desempeño hasta la fecha es su disciplina en el plato, pues ha conseguido más bases por bolas que ponches, estadística poco común en peloteros de su edad y experiencia.

De igual forma, su consistencia se refleja en su capacidad para embasarse, habiéndolo conseguido en 16 de sus 18 compromisos con los Tigers; 17 de ellos de titular. Este rendimiento ha confirmado las expectativas que ya existían sobre el toletero zurdo, convertido en uno de los máximos prospectos del béisbol.

Seleccionado en la primera ronda del draft de 2023 en el lugar 37, McGonigle arribó a Detroit desde la escuela secundaria Monsignor Bonner & Archbishop Prendergast, en Pensilvania, mientras que su evolución ha sido rápida, alternando con eficacia las posiciones de tercera base con el campocorto.

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