Diamondbacks aclaran si cambiarán a Ketel Marte en la temporada baja de MLB

Ketel Marte se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la segunda base en toda la MLB. Sin embargo, a pesar de ello, el dominicano ha aparecido en distintos rumores de cambio, previo a la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Los Arizona Diamondbacks han respondido a esto con una declaración de su gerente general, Mike Hazen, quien aclaró que el jugador no será cambiado, a pesar de las especulaciones que hablaban de una salida del equipo del desierto.

"Nunca estuvo cerca de ser cambiado", dijo Hazen, según Steve Gilbert de MLB.com. "Simplemente reafirmo lo que he estado diciendo durante toda la temporada baja, que mi expectativa era que esto no iba a suceder. Sentí que tenía que hacer mi trabajo simplemente escuchando lo que la gente tenía que decir. Es un jugador superestrella para nosotros, y lo ha sido durante mucho tiempo, y seguirá siéndolo".

Marte firmó una extensión de contrato hasta 2031 el año pasado, con un valor de 116.5 millones de dólares. Para un jugador de sus características parece un acuerdo de una cifra un tanto baja, pero le ofrece estabilidad y seguridad.

En la organización de Arizona respetan mucho a Marte y es por ello que el gerente Hazen se comunicó personalmente con el dominicano de 32 años de edad para aclararle que lo que circulaba en la calle eran solo rumores.

"Es un profesional", dijo Hazen. "Será uno de los 10 mejores jugadores con rendimiento de MVP en la liga el próximo año, y todo estará bien".

Marte, que llegó a ser finalista del MVP en la temporada del 2024, generó interés de equipos como los Boston Red Sox, Philadelphia Phillies, Tampa Bay Rays y Toronto Blue Jays. De hecho, ante la salida de Alex Bregman de Boston, su nombre sonó como un eventual sustituto del veterano antesalista.

En su contrato está establecido que Marte gane $15 millones en 2026, $12 millones en 2027, $20 millones en 2028, $22 millones en 2029 y $22 millones en 2030. También tiene una opción de jugador para 2031, establecida en $11.5 millones.

Arizona ha salido de peloteros estrellas en los últimos años y en la campaña pasada cambiaron a Eugenio Suárez a los Seattle Mariners en plena temporada. Ese movimiento fue considerado como una bandera blanca para rendirse en plena campaña y buscar una renovación de cara al futuro, siempre contando con el dominicano Ketel Marte.

